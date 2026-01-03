CANAL RCN
Internacional

Régimen de Nicolás Maduro reaccionó a "la agresión militar de Estados Unidos"

El comunicado del régimen venezolano señala que los ataques se han perpetrado en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda.

Régimen de Nicolás Maduro reacciona a "la agresión militar de Estados Unidos"
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 03 de 2026
03:01 a. m.
El régimen en Venezuela, a través de un comunicado, reaccionó en la madrugada del 3 de enero ante la "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción.

Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos.

Las explosiones que se registraron pasadas las 2:00 de la madrugada, en puntos específicos de Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda, el área metropolitana de Venezuela.

Maduro declaro estado de conmoción exterior en Venezuela

Maduro declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, "para proteger los derechos de la población (...) y pasar de inmediato a la lucha armada".

La delicada situación en Venezuela se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desplegara una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder de Nicolás Maduro estaban contados.

Trump acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico. Caracas lo niega y alega que Washington quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras del país, las más grandes del planeta.

Ordenan despliegue de defensa en Venezuela

El comuinicado señala que Nicolás Maduro "ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas".

Ha ordenado el inmediato despliegue del comando para la defensa integral de la nación y de los órganos de dirección para la defensa en todos los estados y municipios del país.

Maduro anunció movilizaciones en Venezuela

"El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista", indicó el texto.

Asimimo, señaló que "el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán".

Hoy (…) el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial. Pueblo a la calle.

