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Los precios del petróleo caen tras anuncio de alto al fuego de Trump

La decisión se produce en medio de una tensión global marcada por la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
08:26 p. m.
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Los precios internacionales del crudo registraron una caída en la última hora después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un alto el fuego condicional de dos semanas en el conflicto con Irán.

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La decisión se produce en medio de una tensión global marcada por la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, paso marítimo por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

El Estrecho de Ormuz, epicentro de la tensión

La Casa Blanca explicó que la suspensión de los bombardeos responde a que Estados Unidos ya habría alcanzado los principales objetivos militares del régimen iraní. Sin embargo, advirtió que si Teherán no reabre el Estrecho de Ormuz, Washington podría retomar las operaciones militares.

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Este corredor marítimo es vital para la economía global: por él circulan diariamente unos 20 millones de barriles de crudo provenientes de países del Golfo como Arabia Saudita, Kuwait y Catar, que dependen de esa ruta para exportar su energía hacia Europa y otras regiones.

Impacto inmediato en los mercados energéticos

La expectativa mundial se reflejó en los precios del petróleo. El crudo de referencia WTI, utilizado en Estados Unidos, alcanzó los 110 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia para Colombia y gran parte de Europa, se ubicó en 103 dólares por barril durante la jornada del martes.

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El bloqueo previo del Estrecho había impulsado al alza los precios del combustible en Estados Unidos, un factor sensible para la administración Trump en medio de las elecciones de medio término previstas para noviembre.

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