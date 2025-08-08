Israel aprueba plan para ocupar Gaza y Hamás amenaza con "sacrificar" a los rehenes

El gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para "derrotar" a Hamás y "tomar el control" de Ciudad de Gaza, capital del territorio palestino asolado por la guerra y la crisis humanitaria.

El plan "que apunta a un control militar completo de la Franja de Gaza ocupada, debe detenerse de inmediato", reaccionó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.

Antes de esto, Netanyahu dijo a la cadena estadounidense Fox News que Israel quiere controlar totalmente la Franja de Gaza, pero "no gobernarla" o "conservarla". Según detalló, su intención es "pasar el relevo a fuerzas árabes que la gobernarán (...) correctamente, sin amenazarnos, y ofreciendo una vida agradable a los habitantes".

RELACIONADO Netanyahu anunció que prepara nuevas instrucciones sobre arremetida en Gaza

Según el plan aprobado, el ejército israelí "se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza, al tiempo que distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", aseguró en un comunicado la oficina del primer ministro.

El gabinete de seguridad israelí indicó que serán adoptados cinco principios para poner fin a la guerra, entre los cuales se habla del desarme de Hamás, la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Gaza, el control militar israelí y el establecimiento de una administración civil alternativa a Hamás y a la autoridad palestina.

Hamás advierte que esta decisión implica "sacrificar" a los rehenes

En respuesta, el movimiento islamista palestino Hamás advirtió al gobierno israelí que, de tomar el control total de Gaza, se estaría "sacrificando" la vida de los rehenes que permanecen en territorio palestino desde el 7 de octubre de 2023.

"La decisión de ocupar Gaza confirma que el criminal Netanyahu y su gobierno nazi no se preocupan por el destino de sus cautivos", dijo el grupo en un comunicado. "Entienden que expandir la agresión significa sacrificarlos".

Además, el grupo calificó el plan de Israel como un "nuevo crimen de guerra" en contra del enclave palestino, en donde, según datos del Ministerio de Salud controlado por Hamás, han sido asesinadas 61.258 personas desde el inicio de la guerra hace casi dos años.

RELACIONADO Estudiante de Gaza abandona Francia tras polémica por publicaciones antisemitas

Por ahora, Hamás tiene en su poder a 49 rehenes israelíes, de los cuales 27 estarían muertos. Recientemente, el movimiento y su grupo aliado, la Yihad Islámica, publicaron tres videos de propaganda en los que se ve a dos rehenes en condiciones extremas de desnutrición. Uno de ellos aparece cavando su propia tumba en la oscuridad.

Países y organizaciones rechazan plan de Israel sobre Gaza

Mientras en Gaza crecen los temores sobre lo que implicaría una expansión de las operaciones de combate, varios países y organizaciones internacionales han pedido a Israel reconsiderar esta medida que podría significar una catástrofe.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el 86,3% del territorio está militarizado por Israel y sujeto a órdenes de evacuación. Debido a esto, la presión internacional es cada vez mayor ante el sufrimiento de los más de dos millones de habitantes palestinos de Gaza, después de que la ONU advirtiera de una "hambruna generalizada" en el asediado territorio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que al menos 99 personas han muerto este año a causa de la desnutrición en Gaza, aunque la cifra probablemente esté subestimada.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el viernes a Israel que "reconsidere" su plan para Gaza. De igual forma, el jefe de la ONU, Volker Türk, pidió a Netanyahu poner fin a su ocupación lo antes posible, advirtiendo que la escalada del conflicto provocaría nuevos desplazamientos, muerte y sufrimiento a los civiles inocentes.

Países como China y Reino Unido también han pedido detener el plan para ocupar Gaza.