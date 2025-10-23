CANAL RCN
Internacional

Murió importante cantante de música urbana: era conocido por J Balvin

El cantante se encontraba internado en un hospital por múltiples complicaciones de salud.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
02:24 p. m.
La industria musical urbana se encuentra de luto debido a que este 23 de octubre se confirmó la muerte de uno de los cantantes de reggae y dancehall más legendarios de Panamá.

Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido en el mundo artístico como Japanese, falleció a sus 52 años, tras estar varios días internado en el Hospital Manuel Amador Guerrero, situado en Colonia, Panamá.

El importante cantante urbano, que era seguido en redes sociales por J Balvin, tuvo múltiples complicaciones de salud durante los últimos años y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudo recuperarse.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Japanese, el legendario cantante urbano de Panamá?

De acuerdo con lo que reveló el medio panameño Telemetro Reporta, que tuvo comunicación con el productor Eloy Pincay, el cantante Japanese murió por un infarto fulminante.

Este legendario artista para el reggae y el dancehall de Panamá, sufrió un derrame cerebral en 2020 y en el 2024 desarrolló una diabetes que le causó la amputación de uno de sus pies.

Además, a raíz de los problemas de azúcar, durante los últimos días también estaba presentando complicaciones en órganos claves con los riñones.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Japanese, el importante cantante de Panamá, tras su muerte

Apenas se confirmó la muerte de Japanese, el cantante urbano de Panamá, sus seguidores quedaron profundamente devastados.

"Se nos fue un grande", "descansa en paz, hermano", "esta es una noticia muy impactante", "paz a su alma", "que Dios te reciba en el paraíso", "gracias por darlo todo por Panamá" y "te extrañaremos mucho", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.

Asimismo, Ricardo Martinelli, que fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014, también lamentó la muerte de Japanese y emitió un mensaje de condolencias.

"Me acabo de enterar del sensible fallecimiento de nuestro gran amigo Japanese, un gran compositor, músico y cantante. Quiero desearle el más sentido pésame a su familia y paz en su tumba", dijo.

 

