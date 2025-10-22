CANAL RCN
Internacional

Murió una reconocida actriz en un trágico accidente: esto se sabe

La actriz fue trasladada a un centro hospitalario, pero falleció al poco tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
06:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la actuación se encuentra de luto debido a que murió una famosa actriz de Japón.

Tomoko Takahashi, que tenía 39 años y se destacó en series muy reconocidas en Japón como The Last Doctor y Emergency Interrogation Room, fue víctima de un accidente tránsito.

Luto: murió una icónica y querida actriz que dejó una huella imborrable en el cine
RELACIONADO

Luto: murió una icónica y querida actriz que dejó una huella imborrable en el cine

Este suceso ocurrió el pasado 16 de octubre de 2025, en la zona de Nerima, ubicada en Tokio, Japón.

Así fue el accidente de tránsito en el que murió Tomoko Takahashi, la reconocida actriz de Japón

De acuerdo con lo que han permitido conocer las autoridades, la actriz Tomoko Takahashi se encontraba desplazándose en bicicleta por una de las calles de Nerima.

Sin embargo, de manera inesperada, un vehículo la atropelló y no se detuvo a ver qué había ocurrido, sino que siguió su camino.

Tras esa situación, un hombre encontró a la actriz Tomoko Takahashi y la trasladó de inmediato a una entidad hospitalaria para que monitorearan su estado de salud.

Pero, a pesar de los esfuerzos de los profesionales que la atendieron, la artista japonesa murió al poco tiempo debido a las graves heridas que le causó el impacto.

¿Qué se sabe del conductor que atropelló a la actriz Tomoko Takahashi?

Las autoridades japonesas revelaron que ya detuvieron al hombre que estuvo involucrado en el accidente de tránsito en el que murió la actriz Tomoko Takahashi.

Además, comunicaron que él declaró que se durmió mientras que iba manejando, que sintió un impacto, pero que no se percató de lo que había sucedido.

Murió la abuela de reconocida actriz colombiana: esto se sabe
RELACIONADO

Murió la abuela de reconocida actriz colombiana: esto se sabe

Sin embargo, las autoridades continúan efectuando una investigación detallada.

"Descansa en paz", "no puedo creerlo", "todo esto fue muy repentino", "mis condolencias a la familia" y "estamos profundamente tristes", han sido algunos de los mensajes expresados por los seguidores y el entorno cercano de la actriz Tomoko Takahashi en redes sociales.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Reconocida exreina de belleza fue capturada tras ser acusada por asesinato contra un hombre: esto se sabe

Enfermedades

VIDEO | Mujer con Parkinson tocó un instrumento durante importante cirugía cerebral en Inglaterra

Donald Trump

"Más le vale cuidarse o tomaremos acciones muy serias": Trump vuelve a amenazar a Petro y confirma corte de pagos a Colombia

Otras Noticias

Reforma pensional

Magistrado le pidió a la Corte rechazar recusación de Paloma Valencia en el caso de la reforma pensional

El togado argumentó que la solicitud fue presentada fuera de tiempo y sin fundamentos válidos.

Empleo en Colombia

¿Es obligatorio asistir a capacitaciones o reuniones fuera del horario laboral? Esto dice la ley

El Ministerio del Trabajo aclara cuándo las capacitaciones fuera del horario laboral pueden ser obligatorias y qué derechos tienen los empleados frente al pago de horas extras.

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio tras la polémica en Stream Fighters 4 y reveló la MILLONADA que le debería Westcol

Champions League

Luis Díaz va por el récord en la Champions League: ya igualó a Falcao García

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?