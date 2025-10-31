CANAL RCN
Internacional

EN FOTOS: estos son los otros 15 capturados por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown

La Fiscalía General del Estado de México ha revelado las presuntas responsabilidades que habrían tenido cada uno de los capturados.

Foto: @bkingoficial y @regio_clownn en Instagram.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
09:49 a. m.
El 30 de octubre de 2025 se materializaron nuevas capturas que, presuntamente, están relacionadas con el crimen de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

La Fiscalía General del Estado de México reveló que son 16 las personas que se encuentran detenidas por, presuntamente, participar en el asesinato, el entramado criminal y el posterior abandono de los cuerpos del cantante y el DJ en una carretera del Estado de México.

Entre los capturados se encuentra Cristopher 'N', que fue identificado como alias 'El Comandante' y, al parecer, sería el autor intelectual del crimen.

Este hombre, de acuerdo con lo que han encontrado las autoridades judiciales, se hacía pasar como trabajador del Gobierno y habría engañado a B-King y Regio Clown bajo la fachada de hacer negocios.

Además, al parecer, el entramado criminal estaría relacionado con la venta y comercialización de drogas como el Tusi y el Coco Chanel, la extorsión mediante el 'gota a gota' y el secuestro.

¿Quiénes son los otros 15 capturados aparte de 'El Comandante'? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En imágenes: estos son los otros 15 capturados, aparte de 'El Comandante', el presunto autor intelectual del crimen de B-King y Regio Clown

Según la imagen revelada por la Fiscalía General del Estado de México, hay cinco investigados por homicidio, cuatro por extorsión y siete por secuestro.

Los detenidos que, presuntamente, hacen parte del entramado criminal en la modalidad de homicidio son:

  • Cristopher 'N', alias 'El Comandante'.
  • Luis Alberto 'N', alias 'Muerto'.
  • José Luis 'N', alias 'El Güero'.
  • Jaime 'N', alias 'Puga'.

Mientras tanto, los investigados por extorsión son:

  • Yonier Alexander 'N', alias 'Maxi'.
  • Yuli Catherine 'N'.
  • Samuel Leandro 'N'.
  • Juan Fernando 'N'.

Y, en cuanto a los detenidos por presunto secuestro, sus nombres son:

  • Yaiza Arahi 'N'.
  • Diana Carolina 'N'.
  • Ángel 'N'.
  • Nairobis 'N'.
  • Kelvyn 'N'.
  • Camilo 'N'.
  • José Gregorio 'N'.

La imagen de la organización criminal, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado de México, es la siguiente:

¿Por qué B-King estaba en México?

B-King fue contratado por Regio Clown y viajó a México para cantar alrededor de ocho minutos en un evento de electrónica que se denominó 'Sin Censura'.

Este se realizó el 14 de septiembre de 2025 y terminó en horas de la mañana del 15 de septiembre. Además, posteriormente, el 16 de septiembre, B-King fue al gimnasio junto a Regio Clown y, al salir, tomaron un taxi, fueron recogidos por un Mercedes Benz y desde ahí se perdió su rastro.

 

