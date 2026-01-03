CANAL RCN
Ellos son los alfiles del régimen de Venezuela: ¿Próximos objetivos de Estados Unidos?

Con el arresto de Nicolás Maduro, ¿quiénes son las otras principales personas del régimen?

enero 03 de 2026
06:02 p. m.
La atención del planeta ha seguido desde hace horas la histórica captura de Nicolás Maduro. Le llegó el momento al líder del régimen venezolano tras casi 13 años en el poder.

La tranquilidad en la madrugada de este sábado 3 de enero cambió cuando más de 150 aeronaves estadounidenses sobrevolaron territorio venezolano. La primera sorpresa llegó cuando hubo bombardeos.

Nicolás Maduro llegó a Nueva York

Con el paso de las horas, la operación continuó. A través de Truth Social, el presidente Donald Trump informó que el resultado fue la captura de Maduro, junto a su esposa Cilia Flores.

El líder del régimen quedó a bordo del USS Iwo Jima, uno de los buques más poderosos del arsenal estadounidense. Trump publicó la que, hasta el momento, es única imagen tras el arresto: Maduro apareció vistiendo una sudadera gris y aparentemente esposado.

Paralelamente, el mundo se unió a una misma voz: acabó el régimen de Venezuela. Aquel que tuvo un apogeo en los años de Hugo Chávez, que vio la llegada y destrucción de Maduro; hoy fue testigo de un hecho que marca el antes y después.

Los otros nombres del régimen

Trump aseguró que, si bien esta operación fue contundente, no descartaba una segunda más potente; en caso de ser necesario. Lo cierto es que Maduro es la cabeza del régimen, pero debajo de él hay otros nombres clave.

VIDEO | Miles de venezolanos, al borde del llanto, celebraron en Colombia el arresto de Maduro
Las manos derechas principales son Diosdado Cabello, primer vicepresidente; y Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 y 15 millones de dólares respectivamente por ambos.

Después están Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva sancionada por EE. UU. y la Unión Europea; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y Tarek William Saab, el fiscal general.

La vicepresidenta habló con Marco Rubio, secretario de Estado; abriendo la sospecha sobre su presunta participación en la captura. Cabello es señalado por tener supuestos nexos con el Cartel de los Soles y el narcotráfico.

