Los países que reconocen el Estado palestino antes de la Asamblea General de la ONU

Australia, Canadá y Reino Unido reconocieron este domingo al Estado de Palestina y Portugal tiene previsto dar el mismo paso durante la jornada, antes de la Asamblea General de la ONU, una decisión que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó como un "peligro" para Israel.

En los últimos meses, varios países tradicionalmente aliados de Tel Aviv han dado el paso simbólico de reconocer al Estado palestino, en un contexto marcado por el recrudecimiento de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista armado Hamás contra territorio israelí en 2023.

El Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso el domingo. En una cumbre en la ONU copresidida por Francia y Arabia Saudita el lunes dedicada a abordar el futuro de la solución de dos Estados, una decena de países confirmarán su reconocimiento formal del Estado palestino.

La declaración del primer ministro de Canadá sobre el Estado de Palestina

Reino Unido, aliado histórico de Israel, dio el paso este domingo en un cambio histórico en décadas de política exterior británica.

"Hoy, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina para revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados", dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, en una publicación en la red social X.

En un anuncio simultáneo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró en X que su país "reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel".

Australia también reconoce al Estado de Palestina

Australia se les unió y el primer ministro Anthony Albanese declaró que su país "reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio".

Starmer anunció en julio que su país reconocería un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU, salvo que Israel cumpliera una serie de compromisos, incluido un alto al fuego en Gaza.

El viceprimer ministro británico David Lammy había dicho que "con el ataque [de Israel] en Catar, la idea de un alto el fuego se ha hecho trizas y las perspectivas son sombrías".

Starmer cree que el reconocimiento del Estado palestino puede contribuir a un verdadero proceso de paz. En respuesta, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo acusó de recompensar el "terrorismo monstruoso".

El domingo, Netanyahu prometió "luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros y contra los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo".

"La comunidad internacional nos escuchará sobre este asunto en los próximos días", añadió.

El viceprimer ministro británico, por su parte, insistió en su condena a Hamás, "una organización terrorista y que no puede tener ningún papel" en los destinos de la región, y pidió la liberación de los rehenes israelíes que aún mantiene cautivos en Gaza.

En Portugal, el ministerio de Exteriores confirmó el viernes que el país "reconocerá al Estado de Palestina" este domingo.

En julio, el gobierno de Lisboa anunció esta medida teniendo en cuenta "la evolución extremadamente preocupante del conflicto, tanto en el plano humanitario como por las reiteradas referencias a una posible anexión de territorios palestinos".