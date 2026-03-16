Michael B. Jordan es viral tras salir de los Oscar a comer hamburguesa con el premio

La edición 98 de los Premios Oscar ya han dado un sin fin de contenidos para discutir en redes sociales, pues en la velada no solo se premió el talento cinematográfico, sino que también se presenciaron homenajes, momentos divertidos y hasta parodias por parte de las estrellas de la noche.

¿Qué premio ganó el actor Michael B. Jordan?

El actor y director de 39 años hizo historia al llevarse el galardón en la categoría ‘Mejor actor’ por su protagónico en la película ‘Sinners’. Por supuesto, el hombre se ganó la gran ovación de sus colegas, quienes se levantaron al presenciar el triunfo en medio del emblemático Dolby Theatre.

Sin embargo, uno de los momentos más virales se desarrolló al finalizar la gala ya que el hombre decidió salir del gran evento para dirigirse directo a un restaurante de la cadena In-N-Out para comer una hamburguesa doble. A su orden también añadió papas fritas y bebidas, mientras que los trabajadores se tomaron fotografías junto al hombre.

A diferencia de sus demás colegas, el estadounidense decidió salir a celebrar en compañía de sus seres queridos al posar con el premio y los encargados de la tienda de comida.

Por supuesto, las imágenes se han tomado el internet ya que cientos de fanáticos catalogaron al hombre como uno de los “pocos actores humildes” que posee la prestigiosa Academia.

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¿Qué pasó con Leonardo DiCaprio en los Oscar 2026?

Leonardo fue otro de los actores que se llevó la especial atención durante la noche. El hombre fue blanco de las bromas por parte del presentador Conan O’Brien al mencionar que el protagonista de ‘One Battle After Another’ tenía una impecable capacidad de protagonizar un sin fin de memes virales en internet.

Fue así como el anfitrión le sugirió al actor recrear una famosa escena viral en redes con el objetivo de ver su expresión ante la situación. De esta manera, el actor decidió demostrar desconcierto por medio de su rostro, situación que, según usuarios, habría generado un nuevo y viral meme para la historia del internet.