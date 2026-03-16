Santa Fe, al borde de la eliminación en Liga BetPlay: los puntos que debe hacer para entrar a los 8
Independiente Santa Fe empató con Alianza FC y quedó lejos del grupo de los ocho en la Liga BetPlay. Estas son las cuentas y los puntos que necesita para clasificar a los cuadrangulares.
Noticias RCN
01:26 p. m.
La situación de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay se complica cada vez más. El equipo cardenal volvió a dejar puntos en casa y su rendimiento en el campeonato mantiene preocupados a los hinchas, que ven cómo la clasificación a los cuadrangulares finales empieza a alejarse.
El conjunto bogotano empató 1-1 frente a Alianza FC en El Campín, un resultado que dejó sensaciones negativas luego de los 17 días que tuvo el equipo para preparar el partido. Sin embargo, el rendimiento no mejoró y el equipo volvió a mostrar dificultades en su juego.
Con este resultado, Santa Fe quedó en la posición 14 con 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y tres derrotas, lo que representa un rendimiento por debajo del 40%. El panorama ahora obliga al equipo a hacer cuentas para no quedar eliminado prematuramente del torneo.
Los puntos que necesita Santa Fe para clasificar en la Liga BetPlay
Con nueve fechas aún por disputarse en el todos contra todos, las matemáticas comienzan a jugar un papel importante. Según las proyecciones habituales del torneo, el equipo que quiera clasificar a los cuadrangulares necesita alrededor de 30 puntos.
En ese contexto, Santa Fe actualmente suma 11 unidades, por lo que deberá conseguir 19 puntos de los 27 que quedan en disputa para tener posibilidades reales de entrar al grupo de los ocho mejores.
Esto significa que el equipo prácticamente no tiene margen de error y deberá sumar victorias en la mayoría de los partidos restantes si quiere mantenerse con vida en la Liga BetPlay.
El complicado calendario que le queda a Santa Fe
Además del bajo rendimiento, el panorama se complica por el calendario que tendrá el equipo en las próximas jornadas. El camino incluye varios rivales directos y partidos exigentes tanto de local como de visitante.
Los encuentros que le quedan a Santa Fe en el campeonato son:
- Deportivo Cali vs. Santa Fe
- Santa Fe vs. Medellín
- Bucaramanga vs. Santa Fe
- Santa Fe vs. Llaneros
- Tolima vs. Santa Fe
- Millonarios vs. Santa Fe
- Santa Fe vs. Cúcuta
- Pasto vs. Santa Fe
- Santa Fe vs. Inter de Bogotá.
Con este panorama, el conjunto cardenal tendrá que reaccionar rápidamente si quiere evitar una eliminación temprana y volver a meterse en la pelea por los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.