Irán estrenó en combate el misil Sejil, uno de los más potentes de su arsenal militar

La tensión militar en Oriente Medio continúa tras el primer uso en combate del misil balístico Sejil, una de las armas más avanzadas del arsenal de Irán.

El lanzamiento fue confirmado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y difundido a través de la agencia estatal Mehr News Agency.

Según la información oficial, el proyectil fue utilizado durante una nueva fase de ataques contra objetivos militares en Israel, en medio de una escalada del conflicto que ha aumentado la preocupación internacional. El anuncio también fue recogido por reportes de la agencia EFE.

El uso del Sejil representa un paso significativo en la estrategia militar iraní, ya que se trata de un misil balístico de combustible sólido considerado uno de los más sofisticados desarrollados por Teherán.

A diferencia de otros sistemas de lanzamiento, este tipo de combustible permite una preparación más rápida y una mayor capacidad de despliegue.

Las autoridades iraníes señalaron que el misil fue utilizado dentro de una nueva ofensiva contra instalaciones estratégicas israelíes, en el marco de la denominada Operación Promesa Verdadera 4, una campaña militar que ya suma varias oleadas de ataques.

Misil Sejil de Irán: alcance, velocidad y características técnicas

El misil Sejil se ha convertido en uno de los sistemas balísticos más relevantes del programa militar iraní debido a sus capacidades técnicas.

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales y fuentes militares, este proyectil cuenta con características que lo ubican entre los más potentes del arsenal del país.

Entre sus principales especificaciones destacan:

Alcance estimado entre 2.000 y 2.500 kilómetros, lo que le permite alcanzar objetivos a larga distancia.

Longitud de aproximadamente 18,2 metros y un diámetro cercano a 1,25 metros.

Peso de lanzamiento de alrededor de 23.600 kilogramos.

Capacidad para transportar ojivas de hasta 700 kilogramos.

Uno de los aspectos más destacados del misil es su velocidad durante la fase de reentrada en la atmósfera, donde puede superar Mach 12 o Mach 13, lo que lo ubica dentro de rangos hipersónicos y complica la interceptación por sistemas de defensa antimisiles.

Además, el Sejil tiene capacidad de maniobrar tanto dentro como fuera de la atmósfera, lo que incrementa su capacidad de evasión frente a los sistemas de defensa aérea convencionales.

Conflicto entre Irán e Israel y el impacto del misil Sejil

El lanzamiento del Sejil se produjo junto con otros misiles balísticos utilizados por las fuerzas iraníes, entre ellos los modelos Khorramshahr missile, Kheibar Shekan missile, Qadr missile y Emad missile.

Imágenes transmitidas por la televisión estatal iraní mostraron el momento en que varios de estos proyectiles fueron lanzados como parte de la ofensiva militar.

La operación forma parte de la 54ª oleada de ataques dentro de la estrategia militar denominada Promesa Verdadera 4.

Según reportes citados por el medio Euronews, la velocidad del misil Sejil permitiría que alcance objetivos en ciudades como Tel Aviv en menos de siete minutos, lo que representa un desafío importante para los sistemas de defensa.

El despliegue de este tipo de armamento refleja el creciente nivel tecnológico del programa balístico iraní y también incrementa la preocupación en la comunidad internacional por una posible ampliación del conflicto en la región.

Expertos en seguridad internacional advierten que el uso de misiles de largo alcance con capacidad de evasión puede modificar el equilibrio militar en Oriente Medio y aumentar el riesgo de una escalada mayor entre Irán e Israel.

Mientras tanto, los acontecimientos continúan siendo observados de cerca por gobiernos y organismos internacionales, en un escenario que sigue marcado por la incertidumbre y la tensión geopolítica.