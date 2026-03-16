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Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera, a los 78 años

Murió Marcelo Araujo, histórico relator argentino y voz emblemática de Fútbol de Primera. El periodista deportivo tenía 78 años y marcó una era en la televisión y el relato del fútbol.

Marcelo araujo
Foto: redes

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
11:44 a. m.
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El periodismo deportivo argentino está de luto. Este lunes se confirmó la muerte de Marcelo Araujo, uno de los relatores más influyentes de la televisión y la radio en Argentina.

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El histórico narrador falleció a los 78 años, dejando un legado que marcó a varias generaciones de aficionados al fútbol.

La noticia fue confirmada por su amigo y colega Fernando Pacini durante una emisión de radio La Red. “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, expresó el periodista, quien fue su comentarista en la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública.

Araujo fue considerado por muchos como uno de los grandes innovadores del relato deportivo en televisión, gracias a su estilo apasionado y su capacidad para conectar con los hinchas.

Marcelo Araujo, la voz que marcó el fútbol argentino

Marcelo Araujo nació el 12 de junio de 1947, aunque su nombre real era Lázaro Jaime Zilberman. Eligió ese seudónimo artístico cuando comenzó su carrera en los medios de comunicación.

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Su trayectoria se consolidó cuando formó una dupla histórica con Enrique Macaya Márquez en el mítico programa Fútbol de Primera, un ciclo que debutó el 4 de agosto de 1985 y que durante 25 años mostró los resúmenes de cada fecha del fútbol argentino.

El programa se emitió primero en ATC (hoy TV Pública), luego en Canal 9 y finalmente en El Trece, convirtiéndose en uno de los espacios deportivos más recordados de la televisión argentina.

Además, Araujo narró grandes eventos como partidos de Copa Libertadores, eliminatorias suramericanas y Copas del Mundo de la FIFA, consolidándose como una de las voces más reconocidas del continente.

Un legado que cambió la forma de relatar fútbol

A lo largo de su carrera, Marcelo Araujo fue señalado como “el inventor del relato moderno” en Argentina, gracias a un estilo dinámico que combinaba emoción, datos y frases memorables.

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Entre los momentos más recordados por los aficionados está su narración del gol de Martín Palermo en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en 1999.

“776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen... Gooooooooool”, fue uno de los relatos que quedó grabado en la memoria de los hinchas.

En los últimos años, el periodista había enfrentado problemas de salud. En 2021 sufrió un accidente doméstico y también estuvo grave tras contraer COVID-19.

Según versiones de prensa en Argentina, sus restos serán cremados en el Cementerio de la Chacarita. Con su partida, el fútbol sudamericano pierde una de sus voces más emblemáticas.

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