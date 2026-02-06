Europa consolida su liderazgo como destino académico para los colombianos

Europa se ha consolidado como el principal destino académico para los estudiantes suramericanos que buscan fortalecer su formación profesional en el exterior. España, en particular, lidera la preferencia de los colombianos gracias a la calidad de sus universidades, la afinidad cultural y las oportunidades de integración que ofrece para quienes desean realizar estudios de pregrado, posgrado o intercambios internacionales.

RELACIONADO Estudiantes le piden al alcalde Galán que controle el tema de las basuras frente a su colegio

Las cifras respaldan esta tendencia. Según datos recientes de la UNESCO sobre movilidad estudiantil, actualmente más de 4,3 millones de estudiantes cursan estudios fuera de su país de origen. De ese total, más de 300.000 provienen de América Latina y el Caribe y eligen Europa como destino académico, reflejando el creciente interés por el sistema educativo europeo.

Destino favorito para estudiantes colombianos

En el caso de Colombia, España continúa posicionándose como el principal receptor de estudiantes. El Ministerio de Universidades español reportó que durante el curso 2022-2023 viajaron 18.302 estudiantes colombianos para matricularse en instituciones de educación superior, mientras que el total de connacionales dentro del sistema universitario español alcanzó los 19.351.

RELACIONADO Pedro Sánchez mantiene respaldo a Zapatero pese a investigación judicial en España

Sin embargo, estudiar en el exterior no solo implica retos académicos. La adaptación emocional, social y cultural se ha convertido en uno de los factores más importantes para quienes deciden iniciar una experiencia internacional. En ese contexto, han surgido modelos de alojamiento diseñados para brindar acompañamiento integral a los estudiantes.

Entre las opciones disponibles destaca CampusHome, entidad recomendada por la Universidad de Navarra y que cuenta con más de 30 años de trayectoria acompañando a estudiantes internacionales. Su modelo residencial busca facilitar la integración universitaria mediante apartamentos completamente equipados y ubicados cerca de los campus, combinados con servicios enfocados en el bienestar y el rendimiento académico.

Estudiantes colombianos en Pamplona,España.

La propuesta de CampusHome incluye espacios de coworking, gimnasio, aplicación propia de gestión y comunicación, además de seguimiento académico continuado, aspectos que han cobrado relevancia para los jóvenes que buscan un entorno de apoyo durante su estancia en otro país.

Actualmente, CampusHome alberga a más de 100 estudiantes colombianos, reflejando el crecimiento sostenido de la movilidad académica hacia España y la confianza que genera este tipo de acompañamiento entre las familias y los universitarios.

“La propuesta de CampusHome se configura como un modelo residencial orientado a favorecer el desarrollo académico y personal del estudiante, mediante entornos planificados que integran convivencia, acompañamiento y espacios adaptados a su día a día universitario. Desde el Departamento de Admisión, se impulsa un proceso de incorporación coherente con estos principios”, señala Melisa Vírchez, Responsable de Admisión.

RELACIONADO Imputan al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias

La experiencia también ha tenido un impacto positivo entre los estudiantes colombianos que actualmente viven allí. “Al estar en una ciudad más pequeña, he podido hacer amigos rápidamente y crear lazos muy fuertes. Campus Home ofrece el balance perfecto entre comunidad e independencia, y su acompañamiento ha sido clave para mi vida social y académica.” Así lo afirmó Isabella González, estudiante colombiana que actualmente se hospeda en CampusHome.

Europa, destino clave

Europa no solo continúa siendo una de las regiones con mayor recepción de estudiantes internacionales, sino que incluso en varios países latinoamericanos ya supera a Estados Unidos como destino preferido para realizar estudios universitarios o de posgrado. Cada año, entre 150.000 y 200.000 estudiantes suramericanos viajan al continente europeo para cursar programas académicos, mientras que más del 70 % de los colombianos que estudian en Europa eligen España, lo que representa entre 12.000 y 18.000 estudiantes anuales.