Aerocivil reporta que 102 de los 124 aviones de Avianca ya fueron actualizados con el software

Según el más reciente reporte de la entidad, se logró la importación acelerada de 10 unidades de software desde Francia.

Avianca ofrece reincorporar a 100 aviadores que abandonaron la aerolínea tras huelga del 2017
Avianca - Foto Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
11:34 a. m.
El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil de Colombia informaron en la noche de este domingo avances significativos en la recuperación de la normalidad operacional del sector aéreo, luego de la alerta mundial emitida por Airbus que afectó la disponibilidad de gran parte de las flotas comerciales.

En una mesa de trabajo conjunta con representantes de las aerolíneas, la Aerocivil destacó que de las 124 aeronaves de Avianca que fueron obligadas a permanecer en tierra para la actualización del software, 102 ya han sido recuperadas y están plenamente operativas.

De acuerdo con el comunicado, a través de la coordinación interinstitucional y gestiones con la Dian, se logró la importación acelerada de 10 unidades de software desde Francia, cinco de las cuales se reintegrarán a la operación en las próximas horas.

Menos vuelos cancelados y pasajeros reubicados

Según la entidad, la aplicación de medidas preventivas permitió reducir el número de vuelos cancelados, pasando de 84 el sábado a 45 previstos para este lunes. La Aerocivil también informó que el 92% de los pasajeros en rutas domésticas están siendo reacomodados el mismo día de su vuelo original, minimizando las interrupciones.

Las entidades reafirmaron su compromiso con la seguridad operacional y el bienestar de los pasajeros, trabajando de manera coordinada para restaurar la confianza y eficiencia en el transporte aéreo nacional e internacional. Se espera que a partir del próximo martes se alcancen niveles significativos de normalidad en la operación comercial.

¿Cuál es el más reciente reporte de Airbus tras la alerta?

El fabricante aeronáutico Airbus informó este lunes que identificó “problemas de calidad” en los paneles metálicos de algunos aviones de la serie A320, aunque aseguró que el incidente está “circunscrito” y afecta solo a un número limitado de piezas. La empresa indicó que se encuentra inspeccionando todas las aeronaves potencialmente comprometidas, aunque solo una parte requerirá medidas adicionales.

La confirmación del hallazgo se dio luego de que las acciones de Airbus se vieran afectadas en la bolsa de París tras la divulgación de la noticia. Además, el fabricante reiteró que menos de 100 aviones A320 permanecen inmovilizados por un software de navegación vulnerable a las radiaciones solares, de los cerca de 6.000 aparatos que podrían estar expuestos.

