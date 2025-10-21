Entró en vigor nuevo examen para la ciudadanía estadounidense: esto es todo lo que debe saber

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha implementado oficialmente un nuevo examen de naturalización que marca un notable endurecimiento en el proceso para convertirse en ciudadano estadounidense.

Desde el pasado lunes 20 de octubre, los solicitantes de la ciudadanía deben aprobar una versión más extensa y rigurosa de la prueba de educación cívica, requiriendo un total de 12 respuestas correctas de 20 preguntas formuladas, en lugar de las 6 de 10 que se exigían en el formato anterior de 2008.

Este cambio representa la primera gran revisión del examen en años y se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno actual para reforzar la integridad del proceso de naturalización y asegurar que los nuevos ciudadanos posean un conocimiento más profundo de la historia, el gobierno y los principios cívicos de la nación.

Cambios clave en el examen para ciudadanía en EE.UU.

La base de preguntas posibles se ha ampliado de 100 a 128 temas. Durante la entrevista de naturalización, el oficial de USCIS seleccionará 20 preguntas al azar (antes eran 10), de las cuales el solicitante debe responder correctamente 12 para obtener la aprobación.

Si bien el porcentaje de aciertos se mantiene en un 60%, el mayor volumen de preguntas posibles exige una preparación más exhaustiva por parte de los aspirantes. Una vez que el solicitante contesta correctamente 12 preguntas, el oficial detiene el examen.

De acuerdo con Telemundo, otro cambio importante es que en el examen de ciudadanía actual se eliminaron algunas preguntas sobre geografía y se busca que la prueba esté más basada en la historia y el gobierno de Estados Unidos.

Quiénes podrán seguir presentando el examen de ciudadanía estadounidense con menos preguntas

Quienes podrán seguir presentando el examen de ciudadanía estadounidense con menos preguntas (el formato de 6 respuestas correctas de 10 preguntas) son principalmente dos grupos, definidos por la fecha de su solicitud o por su edad y tiempo de residencia:

Solicitantes con Trámite Pendiente (Examen de 2008)

El factor más importante para determinar qué versión del examen tomará un solicitante es la fecha en que se presentó el Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) ante USCIS.

Quienes presentaron la solicitud antes del 20 de octubre de 2025 (fecha de entrada en vigor del nuevo examen) seguirán tomando la versión anterior, conocida como el Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2008. Esta versión consiste en: Un banco de 100 preguntas posibles. El oficial de USCIS le hará 10 preguntas al solicitante. Se necesitan 6 respuestas correctas para aprobar.

Adultos Mayores con Larga Residencia (Consideración Especial)

Existe una excepción específica para un grupo de adultos mayores, conocida como la "Consideración Especial" por edad y tiempo de residencia. Estas personas están exentas de los nuevos requisitos y seguirán presentando una versión simplificada del examen cívico.

El solicitante debe haber cumplido 65 años de edad o más y haber sido Residente Permanente Legal (LPR) durante al menos 20 años al momento de presentar su solicitud de naturalización.

Formato del Examen (65/20): Solo necesitan estudiar un conjunto especial de 20 preguntas cívicas, mucho más corto que el banco completo de 128 o incluso de 100. El oficial les hará 10 preguntas seleccionadas de ese conjunto de 20. Necesitan 6 respuestas correctas para aprobar. Además, este grupo (junto con la regla 50/20 y 55/15) puede tomar el examen en su idioma nativo con la ayuda de un intérprete.