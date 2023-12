Lo que se sabe del exembajador de EE.UU. que espió para Cuba por 40 años

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha protagonizó una de las infiltraciones de mayor alcance y duraderas de ese país. El exdiplomático, de origen colombiano, fue arrestado y es acusado de actuar como agente extranjero ilegal y usar un pasaporte obtenido de manera fraudulenta.

"Alegamos que, durante más de 40 años, Víctor Manuel Rocha sirvió como agente del Gobierno cubano y buscó y obtuvo puestos dentro del Gobierno de los Estados Unidos que le proporcionarían acceso a información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de los Estados Unidos", afirmó el fiscal general Merrick Garland.

Además, se le imputa haber apoyado a Cuba y su misión clandestina contra Washington desde 1981.

El periódico The New York Times señaló que Rocha, detenido el 1 de diciembre, compareció este lunes ante un tribunal y no hizo ninguna declaración y rompió a llorar mientras su familia abandonaba la sala. Además indicó que podrían presentarse más cargos en su contra por parte de la Fiscalía.

Vea también: La Casa Blanca advierte que las ayudas para Ucrania se agotarían a final de 2023

¿Qué se sabe del exembajador Víctor Manuel Rocha?

Rocha, de 73 años, trabajó en el Departamento de Estado entre 1987 y 2002. También estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de 1994 a 1995.

Fue embajador de Estados Unidos en Bolivia (2000 – 2002) y se desempeñó como asesor del comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense desde 2006 hasta 2012.

En varias reuniones entre 2022 y 2023 el exdiplomático admitió trabajar para Cuba a un agente del FBI encubierto que se hizo pasar por representante de la Dirección General de Inteligencia cubana, según documentos judiciales.

“Un agente encubierto del FBI procedió a dialogar con Rocha en varias ocasiones. Rocha se refirió repetidamente a Estados Unidos como "el enemigo". Durante el trabajo encubierto, le dijo al agente que sus esfuerzos por infiltrarse en el Gobierno de los Estados Unidos fueron "meticulosos" y "muy disciplinados"”, informó el fiscal Garland.

El funcionario además señaló que Rocha presumió “repetidamente la importancia de sus esfuerzos, diciendo que "Lo que se ha hecho ha fortalecido inmensamente la revolución"”.

Un billete de pesos colombianos fue la clave para reunirse con él y revelarle detalles precisos desde que comenzó su actividad de espionaje en 1981.

Estados Unidos afirmó que evaluará las implicaciones a largo plazo para la seguridad nacional que tuvo este hecho. “En los próximos días, semanas y meses trabajaremos con nuestros socios en la comunidad de inteligencia para evaluar cualquier implicación a largo plazo para la seguridad nacional de este asunto", señaló Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.