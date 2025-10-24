Explosión en estación de tren en el norte de Ucrania deja cuatro muertos

Una fuerte explosión sacudió la mañana de este viernes una estación de tren en Ovruch, una localidad del norte de Ucrania cercana a la frontera con Bielorrusia.

Grave explosión en Ucrania deja cuatro personas muertas

RELACIONADO Ucrania se enfrenta a apagones en todo el país tras nuevos ataques de Rusia a la infraestructura energética

El incidente, provocado por un hombre que hizo detonar un artefacto explosivo durante un control de documentos, dejó un saldo de cuatro personas muertas, incluido el atacante.

Según informó el servicio de guardia fronteriza de Ucrania, entre las víctimas se encuentran tres mujeres: una agente de esa institución y dos civiles que se encontraban en el lugar.

La detonación ocurrió en un andén junto a un tren mientras las autoridades realizaban una revisión de rutina.

“El hombre activó el explosivo durante la revisión de documentos en una zona fronteriza controlada”, indicó la guardia fronteriza a través de un comunicado difundido en redes sociales.

El agresor, de 23 años, resultó gravemente herido y murió minutos después mientras era atendido en una ambulancia.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto había sido detenido recientemente por intentar salir ilegalmente del país, aunque no se ha confirmado si este hecho está relacionado con el ataque.

Medios ucranianos reportaron que el hombre habría detonado una granada; sin embargo, un portavoz del Ministerio del Interior señaló a la agencia AFP que aún no se ha identificado con certeza el tipo de artefacto utilizado.

Lo que se sabe sobre explosión en una estación de tren en Ucrania

Imágenes difundidas por el servicio de fronteras en Telegram muestran a los equipos de emergencia socorriendo a las víctimas en medio de la confusión y el humo en el andén.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del atentado y determinar si el atacante actuó por cuenta propia o tenía vínculos con algún grupo armado.