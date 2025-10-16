Ucrania se enfrenta a apagones en todo el país tras nuevos ataques de Rusia a la infraestructura energética

En medio de una ofensiva renovada de Rusia contra instalaciones clave, Ucrania sufre serias interrupciones en el suministro eléctrico en todo el país. El operador nacional de la red eléctrica, Ukrenergo, informó el jueves que se han visto obligados a aplicar cortes de emergencia y restricciones al consumo de electricidad, tanto para particulares como para clientes industriales, debido a los daños provocados por los recientes bombardeos.

Las consecuencias de estos ataques se sintieron especialmente en regiones como Chernígov, al norte del país, donde los ciudadanos experimentaron apagones repentinos. Ukrenergo explicó que, en todas las regiones de Ucrania, se implementaron programas de limitación del consumo para la industria con el fin de estabilizar el sistema eléctrico dañado.

Rusia aprovechó la llegada del frío para modificar su ofensiva:

Los ataques se intensificaron en un momento crítico, con la llegada del frío que incrementa la demanda de energía. Rusia, que lanzó su invasión en febrero del 2022, ha centrado en las últimas semanas su ofensiva en infraestructuras eléctricas y de gas, utilizando drones y misiles de manera masiva.

La noche del miércoles al jueves, la Fuerza Aérea ucraniana reportó que Rusia lanzó un total de 320 drones, de los cuales 283 fueron derribados. También se dispararon 37 misiles, aunque solo cinco pudieron ser interceptados, dejando al descubierto la magnitud del ataque y la dificultad para contenerlo completamente.

Instalaciones esenciales tuvieron que ser desactivadas:

En paralelo, la empresa estatal de gas Naftogaz confirmó que más de la mitad de su capacidad de producción fue destruida. Serguii Koretski, director de la compañía, detalló que varias instalaciones esenciales tuvieron que ser desactivadas debido a los daños sufridos.

La noche del miércoles, Ukrenergo había anunciado ya la necesidad de cortar el suministro eléctrico a nivel nacional, con excepción de la región de Donetsk, en el este, donde se concentran algunos de los combates más intensos. Esta nueva oleada de ataques agrava aún más la ya frágil situación energética del país, que se enfrenta a un invierno de incertidumbre.