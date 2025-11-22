Video revela que Jair Bolsonaro intentó quemar su tobillera electrónica con un soldador

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este sábado a una cárcel de la Policía Federal en Brasilia, luego de que la Corte Suprema ordenara su encarcelamiento por riesgo de fuga.

El exmandatario, condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado en 2022, cumplía arresto domiciliario desde agosto en un condominio de lujo de la capital, monitoreado con una tobillera electrónica.

La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, quien señaló “indicios de una estrategia para posibilitar la fuga” del líder ultraderechista.

Según el documento judicial, Bolsonaro habría intentado romper el dispositivo de rastreo en la madrugada del sábado, con el objetivo de escapar horas más tarde durante una manifestación convocada frente a su residencia por su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro.

Video revela que Bolsonaro manipuló el dispositivo

Un video divulgado por la Corte Suprema muestra al expresidente con la tobillera aún en el tobillo, pero marcada por quemaduras. En la grabación, una funcionaria lo interroga sobre el estado del aparato.

“¿Usted usó alguna cosa para quemar esto aquí?", le preguntaron al exmandatario, a lo que respondió: “Metí un instrumento caliente ahí”.

Bolsonaro admitió en el video que intentó quemar la tobillera "con un soldador" y que lo hizo "por curiosidad".

Defensa de Bolsonaro denuncia “humillación”

Tras el traslado a prisión preventiva, los abogados de Bolsonaro expresaron su “profunda perplejidad” y advirtieron que su estado de salud es “delicado”, por lo que la medida “puede poner su vida en riesgo”. El equipo legal anunció que recurrirá la decisión.

El abogado Paulo Cunha, tras visitarlo en las instalaciones policiales, afirmó que el expresidente “no tendría forma alguna de escapar de su casa”, pues estaba vigilado permanentemente por agentes federales. “El único propósito de la tobillera era humillarlo”, declaró a periodistas.

Condena por intento de golpe

Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, fue sentenciado en septiembre a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022. Desde agosto permanecía en prisión domiciliaria preventiva, hasta que el incidente con la tobillera derivó en su encarcelamiento.