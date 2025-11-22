CANAL RCN
Internacional Video

Video revela que Jair Bolsonaro intentó quemar su tobillera electrónica con un soldador

Un video divulgado por la Corte Suprema muestra al expresidente con la tobillera marcada con quemaduras.

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
05:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este sábado a una cárcel de la Policía Federal en Brasilia, luego de que la Corte Suprema ordenara su encarcelamiento por riesgo de fuga.

Arrestaron al expresidente brasileño Jair Bolsonaro para evitar una fuga del país
RELACIONADO

Arrestaron al expresidente brasileño Jair Bolsonaro para evitar una fuga del país

El exmandatario, condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado en 2022, cumplía arresto domiciliario desde agosto en un condominio de lujo de la capital, monitoreado con una tobillera electrónica.

La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, quien señaló “indicios de una estrategia para posibilitar la fuga” del líder ultraderechista.

Según el documento judicial, Bolsonaro habría intentado romper el dispositivo de rastreo en la madrugada del sábado, con el objetivo de escapar horas más tarde durante una manifestación convocada frente a su residencia por su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro.

Defensa de Jair Bolsonaro pide cumplir condena en prisión domiciliaria por motivos de salud
RELACIONADO

Defensa de Jair Bolsonaro pide cumplir condena en prisión domiciliaria por motivos de salud

Video revela que Bolsonaro manipuló el dispositivo

Un video divulgado por la Corte Suprema muestra al expresidente con la tobillera aún en el tobillo, pero marcada por quemaduras. En la grabación, una funcionaria lo interroga sobre el estado del aparato.

Corte Suprema de Brasil ratifica condena contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado
RELACIONADO

Corte Suprema de Brasil ratifica condena contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

“¿Usted usó alguna cosa para quemar esto aquí?", le preguntaron al exmandatario, a lo que respondió: “Metí un instrumento caliente ahí”.

Bolsonaro admitió en el video que intentó quemar la tobillera "con un soldador" y que lo hizo "por curiosidad".

Defensa de Bolsonaro denuncia “humillación”

Tras el traslado a prisión preventiva, los abogados de Bolsonaro expresaron su “profunda perplejidad” y advirtieron que su estado de salud es “delicado”, por lo que la medida “puede poner su vida en riesgo”. El equipo legal anunció que recurrirá la decisión.

El abogado Paulo Cunha, tras visitarlo en las instalaciones policiales, afirmó que el expresidente “no tendría forma alguna de escapar de su casa”, pues estaba vigilado permanentemente por agentes federales. “El único propósito de la tobillera era humillarlo”, declaró a periodistas.

Condena por intento de golpe

Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, fue sentenciado en septiembre a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022. Desde agosto permanecía en prisión domiciliaria preventiva, hasta que el incidente con la tobillera derivó en su encarcelamiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

La COP 30 termina con polémico acuerdo que omite una salida a las energías fósiles

Venezuela

Estas son las aerolíneas que suspenden sus vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Estados Unidos

Confirman que fueron al menos 300 las personas secuestradas en una escuela de Nigeria

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Golpe contundente contra banda que le traficaba armas y explosivos a las disidencias

Los centros operacionales de la estructura estaban adecuados en las principales ciudades.

Artistas

Duro pronunciamiento de Samantha Correa, la mujer trans con la que relacionan a Blessd

Tras varios días desde que se despertó la polémica tras la tiradera de Pirlo a Blessd, Samantha Correa mandó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Licencia de conducción

Licencia de conducción para adultos mayores de 65 años no se renovará si no cumple este requisito

Luis Díaz

En Bayern Múnich reaccionaron tras suspensión a Luis Díaz en la Champions League: "Decepcionados"

Francia

Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades