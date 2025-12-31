CANAL RCN
Revelan la fecha en la que Jair Bolsonaro volverá a la cárcel: esta es

Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente el pasado 25 de diciembre por una hernia inguinal y, posteriormente, se sometió a un procedimiento médico.

Bolsonaro interrogatorios
Foto: AFP

diciembre 31 de 2025
04:59 p. m.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresará este jueves 1 de enero a prisión, luego de permanecer más de una semana hospitalizado en Brasilia por complicaciones de salud, informaron este miércoles los médicos que lo atienden.

¿Cuándo volverá el expresidente Bolsonaro a prisión?

El exmandatario, de 70 años, se encuentra privado de la libertad tras ser condenado por la Corte Suprema por su participación en un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente el pasado 25 de diciembre por una hernia inguinal y, posteriormente, se sometió a un procedimiento médico para tratar las persistentes crisis de hipo que padece desde hace meses.

De acuerdo con el equipo médico del hospital DF Star, su evolución posoperatoria ha sido favorable, lo que permitirá su traslado de regreso al centro de reclusión una vez se realicen las evaluaciones finales de rutina.

“El alta ya está programada. Si no se presenta ninguna complicación, se hará la valoración habitual y se informará a la superintendencia policial”, explicó a la prensa el cardiólogo Brasil Caiado.

Por su parte, el cirujano Claudio Birolini confirmó que, desde el punto de vista quirúrgico, la recuperación avanza de manera adecuada, aunque reconoció que el tratamiento para controlar el hipo no logró eliminar por completo las crisis.

Cabe mencionar que el exmandatario arrastra desde hace años diversas complicaciones de salud derivadas de la puñalada que sufrió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, lesión que lo ha llevado a múltiples cirugías.

En esta ocasión, los médicos aplicaron bloqueos anestésicos en un nervio que controla el diafragma para mitigar el hipo, el cual, según su familia, le ocasiona vómitos y dificultad para respirar.

Sin embargo, los especialistas señalaron que la persistencia de los síntomas podría estar relacionada con el sistema nervioso central.

Además, Bolsonaro padece gastritis, esofagitis y una apnea del sueño severa, condiciones que influyen tanto en su estado físico como anímico.

“Obviamente, no está feliz”, admitió Birolini, mientras que Caiado indicó que su estado emocional presenta altibajos y se ve afectado especialmente durante las noches en las que el hipo se intensifica.

Tras recibir el alta médica, Bolsonaro regresará a la pequeña habitación donde cumple su condena en una sede de la Policía Federal en Brasilia. La Corte Suprema rechazó recientemente una solicitud de su defensa para que el exmandatario pudiera cumplir la pena bajo arresto domiciliario, argumentando razones de salud.

La hospitalización de nueve días fue la primera salida de Bolsonaro del centro de detención desde su encarcelamiento a finales de noviembre.

El líder de la derecha brasileña fue condenado a 27 años de prisión por un plan fallido para mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Pese a la sentencia, el expresidente insiste en su inocencia.

