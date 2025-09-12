Luto en la música: falleció líder de reconocida banda de rock en español

Este martes 9 de diciembre, se confirmó la muerte de Jorge Martínez, líder del grupo español de punk-rock Ilegales. Así lo dio a conocer su agencia de representación, Art Music, que informó que el músico falleció a los 70 años tras varios meses enfrentando un cáncer. La noticia causó impacto en la escena musical, ya que se trataba de una de las voces más influyentes del rock en español.

Antes del anuncio de su fallecimiento, la banda había suspendido todos sus conciertos desde septiembre, decisión motivada por la enfermedad del líder. La cancelación anticipaba la gravedad de la situación, aunque la noticia final generó un profundo sentimiento de pérdida entre fans y colegas.

El legado de Ilegales en el rock en español

Ilegales nació en Oviedo a finales de los años 70 y se consolidó a inicios de los 80 con canciones que hoy son parte de la historia del punk-rock español, como “Soy un macarra”, “Tiempos nuevos, tiempos salvajes” y “¡Hola mamoncete!”.

Como cantante y guitarrista, Jorge Martínez destacaba por una energía particular en escena, así como por un estilo directo y cargado de humor en entrevistas, cualidades que contribuyeron a su reconocimiento y a la construcción de su imagen pública. Su legado artístico permanece asociado a una actitud irreverente y a una forma única de entender el punk-rock.

El mensaje de Art Music Agency pidió respeto y comprensión para la familia y amigos en estos momentos difíciles, subrayando que la despedida se realizará en la intimidad. El comunicado también enfatizó que su música seguirá resonando, reforzando el impacto perdurable de su trayectoria en la cultura musical hispana.