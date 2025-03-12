CANAL RCN
VIDEO I Cría de gorila en peligro de extinción nace a plena luz del día en zoológico de España

Las imágenes han causado gran furor en redes sociales al observarse la conducta de la madre con su cría.

Foto: Captura pantalla TikTok @bioparcfuengirola
Foto: Captura pantalla TikTok @bioparcfuengirola

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
10:25 a. m.
Un hecho histórico se presentó en el zoológico Bioparc Fuengirola, en Málaga, España, tras conocerse las imágenes inéditas del nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental que ha sido considerada como una de las especies en peligro de extinción.

En las enternecedoras imágenes, que fueron capturadas por parte de varios asistentes que presenciaron el acontecimiento, se observa a la madre sostener a su bebé con gran delicadeza.

Nacimiento de gorila en zoológico de España

Wefa, nombre que recibió la madre gorila, protagonizó una de las escenas más conmovedoras en la historia del zoológico ya que dio a luz a su cría a plena luz del día. Aunque los cuidadores del recinto prepararon el hábitat para que este proceso se diera sin interferencias, la madre decidió dar a luz en medio de su entorno natural al exterior, bajo el sol y ante la presencia de varios visitantes.

Dicho acontecimiento permitió que las personas pudieran observar de cerca el parto, mientras conocieron las primeras reacciones de Wefa al convertirse en madre. Según comunicados previos al nacimiento, el recinto hizo saber que la madre ya había presentado conductas atípicas por lo que el posible alumbramiento se habría anticipado entre sus cuidadores.

Según el equipo técnico, el parto se llevó a cabo de manera rápida y natural por lo que este acontecimiento se presentó bajo el entorno cotidiano de la madre. Minutos después del parto, Wefa tomó a su cría, la limpió, la olfateó y la abrazó.

Como es usual en este tipo de primates, Wefa procedió a comer parte de la placenta que se encontraba conectada por medio del cordón umbilical. Este consumo sería bastante benéfico para las madres ya que aporta distintas proteínas y genera energía para los primeros días después del nacimiento.

¿Qué pasará con Wefa y su cría?

En el comunicado, compartido por el zoológico, se precisa que Wefa será observada por parte del equipo de cuidadores y veterinarios, quienes podrían establecer diferentes medidas para garantizar el bienestar de Wefa y su cría.

Así mismo, se busca garantizar las condiciones necesarias para no interferir en este proceso natural, de modo que, se observarán distintos factores como el agarre al pelaje de su madre, que se alimente correctamente y que su comportamiento pueda evolucionar de manera acertada con el grupo.

