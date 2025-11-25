Luto: se confirmó la muerte de la mamá de una reconocida actriz

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto en México debido a que murió una reconocida actriz.

Se trata de Gabriel Michel, que se desempeñó en el campo del doblaje e, incluso, interpretó la voz de Samantha Jone en la reconocida serie 'Sex and the City'.

La noticia fue confirmada por Aislinn Derbez, la también actriz y modelo mexicana, y por la Asociación Nacional de Intérpretes de México.

¿De qué murió Gabriel Michel, la mamá de Aislinn Derbez, la reconocida actriz de México?

Luego de que se confirmó la muerte de Gabriel Michel, Aislinn Derbez, la actriz y modelo mexicana, agradeció a sus seguidores por los mensajes de condolencias que han escrito.

Además, Aislinn también explicó cuál fue la causa de la muerte de su mamá.

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto", comenzó escribiendo la actriz Aislinn Derbez.

"En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado", complementó.

Este fue el mensaje que el que la Asociación Nacional de Intérpretes lamentó la muerte de Gabriela Michel, mamá de la actriz Aislinn Derbez

La Asociación Nacional de Intérpretes, mediante un pronunciamiento en redes sociales, resaltó el legado de Gabriela Michel y le envió un abrazo fraterno a sus familiares.

"Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete, Gabriela Michel. Fue una actriz mexicana con amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje y su voz permitió a personajes como Samantha Jones, de la popular serie norteamericana 'Sex and the City', poder ser escuchados en español", se comenzó expresando en el comunicado.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", se añadió.