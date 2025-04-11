Falleció Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, a sus 84 años

El exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política estadounidense contemporánea, falleció a los 84 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares, informó su familia este martes.

Falleció exvicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney

Cheney, quien acompañó a George W. Bush durante sus dos mandatos (2001-2009), fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia del país, con una influencia determinante en la política exterior y de seguridad nacional, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, incluyendo como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de los Estados Unidos”, señaló su familia en un comunicado.

A pesar de su firme trayectoria republicana, Cheney sorprendió durante las elecciones de 2024 al anunciar que votaría por la demócrata Kamala Harris, al considerar que Donald Trump no era apto para ocupar la Casa Blanca.

“Tenemos el deber de poner al país por encima de nuestras divisiones para defender la Constitución”, expresó entonces, en un mensaje que generó amplia repercusión en la política estadounidense.

Como vicepresidente, Cheney fue uno de los principales promotores de una visión expansiva del poder ejecutivo, defendiendo que el presidente debía operar con amplias facultades, especialmente en tiempos de guerra.

Bajo esa doctrina, influyó en decisiones clave de la “guerra contra el terrorismo”, incluyendo las invasiones de Afganistán e Irak, esta última impulsada por la creencia, posteriormente desacreditada, de que el régimen de Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva.

Su papel en estas decisiones lo convirtió en una figura central del neoconservadurismo estadounidense, admirado por algunos por su firmeza y criticado por otros por el costo humano y político de sus políticas.

La trayectoria política del exvicepresidente Dick Cheney

Nacido el 30 de enero de 1941 en Lincoln, Nebraska, Cheney creció en el estado de Wyoming, al que representó como congresista entre 1979 y 1989.

Posteriormente, fue nombrado secretario de Defensa por George H.W. Bush, dirigiendo el Pentágono durante la Guerra del Golfo (1990-1991), donde lideró la coalición internacional que expulsó a las tropas iraquíes de Kuwait.

Pese a sufrir problemas cardíacos durante gran parte de su vida adulta, incluyendo cinco ataques al corazón y el uso de un marcapasos desde 2001, Cheney se mantuvo activo en la vida pública hasta sus últimos años.