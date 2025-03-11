Presidente Donald Trump afirma que los días de Nicolás Maduro "están contados”

En una entrevista concedida al programa 60 Minutes de la cadena CBS, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro “tiene los días contados”.

Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro "están contados"

Sus declaraciones se producen mientras aviones F-35, alrededor de 10.000 militares estadounidenses y varios buques de guerra, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford, se desplazan hacia el Caribe, aumentando la tensión en la región.

Durante el diálogo con la periodista Norah O’Donnell, se le consultó al mandatario republicado sobre la magnitud del despliegue militar y la posibilidad de una guerra.

“¿Vamos a entrar en guerra con Venezuela?”, preguntó la reportera. El presidente respondió: “Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal, no solo con las drogas: han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos, gente de las cárceles; vaciaron sus prisiones y sus manicomios en nuestro país”.

La conversación giró luego hacia el objetivo de la operación militar en curso. O’Donnell le preguntó si la misión buscaba detener el narcotráfico o derrocar al gobierno de Maduro.

Trump respondió que se trata de “muchas cosas”, y volvió a señalar a Venezuela como responsable de haber permitido el ingreso de delincuentes a Estados Unidos.

“Para mí, eso sería casi lo primero”, afirmó, antes de desviar el tema hacia México y el control fronterizo, del que presumió que “durante cinco meses seguidos no ha entrado ni una sola persona a nuestro país por la frontera sur”.

Declaraciones del presidente Trump sobre Nicolás Maduro

Ante la pregunta directa sobre si “los días de Maduro están contados”, el mandatario no dudó: “Yo diría que sí. Creo que sí”.

Sin embargo, evitó confirmar los rumores sobre posibles ataques terrestres en territorio venezolano. “No les diría eso. No digo que sea verdad o mentira… No hablo con periodistas sobre si voy o no a atacar”, expresó.

Las declaraciones de Trump llegan en un contexto de máxima tensión entre Washington y Caracas. El despliegue militar en el Caribe ha sido interpretado por analistas como una demostración de fuerza y un mensaje de presión hacia el régimen de Maduro, que sigue enfrentando sanciones internacionales y denuncias por violaciones de derechos humanos.

Desde Venezuela, el régimen de Maduro ha rechazado reiteradamente las amenazas de intervención, calificándolas como parte de una “campaña imperialista” de Estados Unidos.

Sin embargo, la presencia de un portaaviones de última generación y fuerzas estadounidenses concentradas cerca de las costas venezolanas ha despertado inquietud entre observadores internacionales, que temen una escalada militar en la región.