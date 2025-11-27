Falleció reconocida diseñadora de modas que vistió a Lady Gaga y Rihanna

El mundo de la moda está de luto tras confirmarse la muerte de una de sus diseñadoras más influyentes, responsable de vestir a grandes celebridades internacionales.

Esto se sabe sobre el fallecimiento de Pamela Hogg

Se trata de la diseñadora escocesa Pamela Hogg, conocida globalmente como Pam Hogg, quien falleció a los 66 años. A lo largo de su trayectoria, vistió a figuras de renombre como Lady Gaga, Rihanna, Björk y Kylie Minogue, consolidándose como un ícono de la moda alternativa y creativa.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado publicado por su familia en redes sociales, en el que informaron que la diseñadora murió en el hospicio St. Joseph’s, en Hackney, Londres, acompañada de amigos y familiares. Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento.

"La familia Hogg lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra amada Pamela. Nos reconforta saber que sus últimas horas fueron pacíficas y rodeadas del amor de amigos y familiares. Queremos agradecer a todo el personal del hospicio St. Joseph’s, Hackney, por el apoyo tan especial que brindaron a Pamela en sus días finales", expresa el comunicado.

La exitosa carrera de Pam Hogg

Pam Hogg nació en Paisley, Escocia, y descubrió su pasión por la moda desde los seis años, cuando comenzó a diseñar sus propias prendas. Este interés la llevó a estudiar pintura y estampados textiles en la Escuela de Arte de Glasgow, para luego trasladarse a Londres y continuar su formación en el Royal College of Art.

En los años 2000, su carrera tomó un fuerte impulso gracias a sus propuestas vanguardistas, cargadas de identidad, color y un estilo transgresor que la convirtió en una de las diseñadoras más admiradas de la industria.

Sus creaciones, inconfundibles y arriesgadas, la posicionaron como la mente detrás de algunas de las piezas más icónicas que lucieron celebridades como Rihanna, Lady Gaga, Björk y Kylie Minogue.