CANAL RCN
Internacional

Falleció reconocida diseñadora de modas que vistió a Lady Gaga y Rihanna

El legado de Pam Hogg perdura como símbolo de creatividad, autenticidad y rebeldía en la moda contemporánea.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
03:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la moda está de luto tras confirmarse la muerte de una de sus diseñadoras más influyentes, responsable de vestir a grandes celebridades internacionales.

Luto: se confirmó la muerte de la mamá de una reconocida actriz
RELACIONADO

Luto: se confirmó la muerte de la mamá de una reconocida actriz

Esto se sabe sobre el fallecimiento de Pamela Hogg

Se trata de la diseñadora escocesa Pamela Hogg, conocida globalmente como Pam Hogg, quien falleció a los 66 años. A lo largo de su trayectoria, vistió a figuras de renombre como Lady Gaga, Rihanna, Björk y Kylie Minogue, consolidándose como un ícono de la moda alternativa y creativa.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado publicado por su familia en redes sociales, en el que informaron que la diseñadora murió en el hospicio St. Joseph’s, en Hackney, Londres, acompañada de amigos y familiares. Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento.

"La familia Hogg lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra amada Pamela. Nos reconforta saber que sus últimas horas fueron pacíficas y rodeadas del amor de amigos y familiares. Queremos agradecer a todo el personal del hospicio St. Joseph’s, Hackney, por el apoyo tan especial que brindaron a Pamela en sus días finales", expresa el comunicado.

 

Luto en el fútbol argentino: falleció un histórico de la selección
RELACIONADO

Luto en el fútbol argentino: falleció un histórico de la selección

La exitosa carrera de Pam Hogg

Pam Hogg nació en Paisley, Escocia, y descubrió su pasión por la moda desde los seis años, cuando comenzó a diseñar sus propias prendas. Este interés la llevó a estudiar pintura y estampados textiles en la Escuela de Arte de Glasgow, para luego trasladarse a Londres y continuar su formación en el Royal College of Art.

En los años 2000, su carrera tomó un fuerte impulso gracias a sus propuestas vanguardistas, cargadas de identidad, color y un estilo transgresor que la convirtió en una de las diseñadoras más admiradas de la industria.

Sus creaciones, inconfundibles y arriesgadas, la posicionaron como la mente detrás de algunas de las piezas más icónicas que lucieron celebridades como Rihanna, Lady Gaga, Björk y Kylie Minogue.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Famosa chef e influencer confirmó el fallecimiento de una de sus gemelas recién nacidas

El Salvador

¿Condenas de 397 años en prisión? Son una realidad para los pandilleros en El Salvador

China

Al menos 11 trabajadores murieron tras ser arrollados por un tren en Yunnan, China

Otras Noticias

Jhon Durán

Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!

Jhon Durán fue expulsado en la Europa League por intentar dar un cabezazo a un rival en el Fenerbahce vs. Ferencvaros. El colombiano recibió roja directa.

Daniel Quintero

Juzgado declara improcedente tutela que buscaba habilitar candidatura presidencial de Daniel Quintero

Un juez de Bogotá negó la tutela presentada a nombre de Daniel Quintero que buscaba revivir su aspiración presidencial por firmas para 2026.

Redes sociales

Altafulla reveló si volvería con Karina García: su respuesta sorprendió

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos

Ecopetrol

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos