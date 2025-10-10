Falleció reconocido presentador a sus 41 años: revelaron uso inadecuado de testosterona

El presentador venezolano Emilio Sueños, cuyo nombre real era Emilio García, murió el 5 de octubre en el Hospital General del Guasmo Sur, en Guayaquil (Ecuador). Tenía 41 años y había estado varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de sufrir complicaciones derivadas del uso no controlado de testosterona.

De acuerdo con O Globo, los médicos determinaron que su corazón se había agrandado debido al uso prolongado de esta hormona, la cual se administraba para contrarrestar los efectos de un procedimiento estético fallido y prepararse para una competencia de fisicoculturismo.

Su amiga cercana, Ivanna Melgar, explicó que los primeros síntomas parecían leves. “Comenzó con una tos y pensó que era una gripe. Luego ya no podía respirar y me mandó audios diciendo que no era un resfriado”, relató.

El uso indebido de testosterona y sus consecuencias

Según Melgar, Emilio llevaba entre dos y tres meses aplicándose testosterona por cuenta propia. Debido a la presencia de biopolímeros en los glúteos, optó por inyectarse la hormona en el brazo, una práctica que agravó su condición.

“Su corazón falló y uno de sus pulmones también resultó afectado. Le hicieron transfusiones de sangre, pero su cuerpo ya no las asimilaba. Intentaron extraerle la hormona, pero no fue posible”, agregó.

El tratamiento hormonal terminó afectando severamente su sistema cardiovascular. Lo que empezó como una reacción leve derivó en un cuadro crítico con falla cardíaca y pulmonar, que resultó irreversible.

De los desfiles a la pantalla: la trayectoria de Emilio Sueños

Además de su faceta como presentador, Emilio dirigía su propia agencia de modelaje, Emilio Models, con la que organizaba eventos y concursos para descubrir nuevos talentos en Ecuador. El 19 de septiembre, pocos días antes de su ingreso hospitalario, había publicado un mensaje a sus estudiantes informando que posponía un ensayo “por problemas de salud”.

Apodado por sus seguidores como el “Ken venezolano”, el comunicador había pasado por múltiples cirugías estéticas —rinoplastia, aumento de glúteos, tonificación abdominal y simetría facial— que transformaron su apariencia física. Su ex jefe, Andrés Villalva, comentó que el presentador “era objeto de burlas por su físico, pero trabajó duro para mejorar su imagen y abrirse camino en la televisión ecuatoriana”.

Nacido en el estado Anzoátegui, Venezuela, Emilio emigró a Ecuador hace seis años para cumplir su sueño de trabajar en televisión. “Vengo de una familia humilde, pero me preparé. Siempre soñé con actuar en la pantalla. La perseverancia es clave”, decía en una entrevista pasada.