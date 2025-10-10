CANAL RCN
Colombia

Conozca a Myriam Bohórquez, esposa del fallecido actor Carlos Barbosa: entregó detalles de su muerte

La actriz colombiana reveló detalles del deceso de su esposo, víctima de un mieloma múltiple.

Carlos Barbosa Myriam Bohorquez
FOTO: @myriampatriciaactriz - X

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
03:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Myriam Bohórquez, actriz y abogada, fue quien confirmó el fallecimiento de su esposo, Carlos Barbosa Romero, reconocido actor colombiano que dedicó más de cinco décadas al arte escénico.

Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas
RELACIONADO

Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas

La actriz compartió que su esposo luchó hasta el final contra un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea y que lo aquejaba desde hace varios años.

Su testimonio ha conmovido a colegas y seguidores, que han expresado mensajes de apoyo y solidaridad a esta pareja que brilló durante años en diferentes producciones.

Una historia de amor marcada por el arte

El vínculo entre Myriam Bohórquez y Carlos Barbosa trascendió los escenarios. Su relación fue un ejemplo de compañerismo, respeto y amor inquebrantable. De su unión nació su hija, Bella Barbosa, mientras que Carlos también fue padre de Carlos Barbosa Arias, fruto de una relación anterior.

Ambos actores compartieron su pasión por la televisión en la producción del Canal RCN “Dejémonos de Vargas”, donde él interpretó a un abogado y ella a una jueza. Esta experiencia, según contaron, fue una de las más gratificantes de su carrera, pues pudieron vivir su amor y vocación artística al mismo tiempo.

FOTO: Canal RCN

La trayectoria multifacética de Myriam Bohórquez

Egresada de la Academia Charlot, Myriam Bohórquez construyó una sólida carrera en televisión, teatro y cine. Participó en producciones como La hija del Mariachi, Hasta que la plata nos separe, Simplemente Alicia, La nieta elegida y Tía Alison, entre otras.

¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que afectó la vida a Carlos Barbosa?
RELACIONADO

¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que afectó la vida a Carlos Barbosa?

Tras varios años de actividad actoral, decidió alejarse del medio para estudiar Derecho en la Universidad Católica de Colombia y especializarse en Derecho de Familia en la Pontificia Universidad Javeriana, mostrando una admirable capacidad de reinvención profesional.

Luego de su etapa académica, Myriam retomó su conexión con la actuación a través de la Fundación Cazatalentos, donde ayudaba a niños de colegios públicos a cumplir su sueño de convertirse en artistas. Además, dictó talleres de actuación y se desempeñó como mánager de actores, contribuyendo a la formación de nuevos talentos en la industria audiovisual.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Atento! Nuevo temblor se sintió en Colombia, cerca de Bogotá, hoy 10 de octubre de 2025

Gustavo Petro

CRC ya respondió al control sobre las alocuciones presidenciales: ¿qué dijeron?

Antioquia

Dos niños de 6 y 8 años gravemente heridos tras caer en campo minado en Antioquia: uno perdió un brazo

Otras Noticias

Yina Calderón

¡Vidente hizo nueva estremecedora predicción sobre Yina Calderón! Esto dijo

Luego de que Yina Calderón le respondió, Alexandra Vidente Mundial sorprendió con unas nuevas declaraciones.

Dólar

Nuevo cambio sorpresivo en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 10 de octubre de 2025: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 10 de octubre de 2025.

Gaza

VIDEO | Miles de palestinos retornan a Gaza tras el repliegue de las tropas israelíes

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?

Selección Colombia

Sorpresivas declaraciones de Christian Mosquera sobre la Selección Colombia: ¿Cambió de decisión?