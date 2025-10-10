Conozca a Myriam Bohórquez, esposa del fallecido actor Carlos Barbosa: entregó detalles de su muerte

Myriam Bohórquez, actriz y abogada, fue quien confirmó el fallecimiento de su esposo, Carlos Barbosa Romero, reconocido actor colombiano que dedicó más de cinco décadas al arte escénico.

RELACIONADO Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas

La actriz compartió que su esposo luchó hasta el final contra un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea y que lo aquejaba desde hace varios años.

Su testimonio ha conmovido a colegas y seguidores, que han expresado mensajes de apoyo y solidaridad a esta pareja que brilló durante años en diferentes producciones.

Una historia de amor marcada por el arte

El vínculo entre Myriam Bohórquez y Carlos Barbosa trascendió los escenarios. Su relación fue un ejemplo de compañerismo, respeto y amor inquebrantable. De su unión nació su hija, Bella Barbosa, mientras que Carlos también fue padre de Carlos Barbosa Arias, fruto de una relación anterior.

Ambos actores compartieron su pasión por la televisión en la producción del Canal RCN “Dejémonos de Vargas”, donde él interpretó a un abogado y ella a una jueza. Esta experiencia, según contaron, fue una de las más gratificantes de su carrera, pues pudieron vivir su amor y vocación artística al mismo tiempo.

FOTO: Canal RCN

La trayectoria multifacética de Myriam Bohórquez

Egresada de la Academia Charlot, Myriam Bohórquez construyó una sólida carrera en televisión, teatro y cine. Participó en producciones como La hija del Mariachi, Hasta que la plata nos separe, Simplemente Alicia, La nieta elegida y Tía Alison, entre otras.

Tras varios años de actividad actoral, decidió alejarse del medio para estudiar Derecho en la Universidad Católica de Colombia y especializarse en Derecho de Familia en la Pontificia Universidad Javeriana, mostrando una admirable capacidad de reinvención profesional.

Luego de su etapa académica, Myriam retomó su conexión con la actuación a través de la Fundación Cazatalentos, donde ayudaba a niños de colegios públicos a cumplir su sueño de convertirse en artistas. Además, dictó talleres de actuación y se desempeñó como mánager de actores, contribuyendo a la formación de nuevos talentos en la industria audiovisual.