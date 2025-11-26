Familia de Bruce Willis podría donar su cerebro a la ciencia para estudiar la demencia frontotemporal

La enfermedad de Bruce Willis se ha convertido en uno de los tipos de demencia que más ha llamado la atención de las personas, pues actualmente la ciencia aún no tiene respuestas claras sobre las razones por las que esta se desarrolla.

Tras más de dos años del diagnóstico, la familia del reconocido actor de Hollywood habría dado a conocer una importante decisión para hacer perdurar su legado y contribuir significativamente a la ciencia.

¿Qué pasará con el cerebro de Bruce Willis?

La posible determinación fue compartida por parte de Emma Heming Willis, actual esposa del actor, quien, por medio de su más reciente libro ‘The Unexpected Journey’, relató cuáles han sido los principales retos que han enfrentado, como familia, ante la llegada de la incomprendida enfermedad y la cruda aceptación de que esta avanza cada vez más.

Según la explicación de Emma, dicha alternativa de donar el cerebro del actor, después de su fallecimiento, tendría el objetivo de apoyar los diferentes estudios médicos que han sido destinos para comprender la demencia frontotemporal y a que esta pueda ser diagnosticada de manera temprana.

Así mismo, buscan que se puedan lograr avances significativos que conduzcan a posibles tratamientos. Por esto, la familia de Willis buscaría darle un significativo giro a su trayectoria actoral para convertirla en una trascendental contribución que cambie el futuro de quienes padecen dicha enfermedad.

Aunque no se ha hecho un pronunciamiento oficial sobre dicha determinación, cientos de fanáticos halagaron la trascendental iniciativa que, en caso de que se lleve a cabo, podría cambiar la vida de miles de personas que se han visto afectadas por este tipo de demencia.

¿Cuáles son los síntomas de la demencia frontotemporal?

Según Mayo Clinic, los síntomas más comunes de esta enfermedad implican significativos cambios en el comportamiento y la personalidad de las personas. Algunos de estos incluyen una conducta social inapropiada, pérdida de la empatía, falta de juicio, pérdida de la inhibición, falta de interés, conductas compulsivas, falta de higiene, comer o llevarse objetos a la boca.

La enfermedad también puede llegar a afectar síntomas del habla, el lenguaje y trastornos del movimiento.