Georgia retira todos los cargos contra Donald Trump por elecciones de 2020

Un juez del condado de Fulton desestimó este miércoles, a petición del fiscal Pete Skandalakis, el proceso penal que acusaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

La decisión marca el colapso del último de varios casos judiciales que enfrentaba el mandatario antes de su regreso al cargo en enero.

El juez Scott McAfee aceptó la solicitud de Skandalakis, quien argumentó que el caso debía ser tratado en jurisdicción federal y no estatal. En un documento de 23 páginas, el fiscal recordó que el fiscal especial Jack Smith ya había retirado sus propios cargos a finales de 2024, tras la reelección de Trump, al concluir que la acusación sería infructuosa.

“Si el fiscal especial Jack Smith, con todos los recursos del gobierno federal a su disposición, concluyó que la acusación sería infructuosa, entonces también considero que, a pesar de la evidencia disponible, buscar la acusación en Georgia sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo”, señaló Skandalakis.

El fiscal añadió que procesar a un presidente en funciones en Georgia es prácticamente imposible y que, sin Trump, el juicio contra los otros 14 acusados carecería de sentido.

Un proceso marcado por polémicas

Trump y otras 18 personas habían sido acusados en 2023 de asociación ilícita y otros delitos por sus supuestos intentos de subvertir los resultados electorales en Georgia. La acusación alegaba que el entonces candidato buscó persuadir a funcionarios estatales para “encontrar” votos que le permitieran revertir su derrota frente a Joe Biden. Cuatro de los implicados aceptaron cargos menores.

El caso se vio debilitado tras la descalificación de la fiscal de distrito Fani Willis, apartada por un tribunal de apelaciones debido a una relación inapropiada con el fiscal especial que había contratado.

Los casos que no prosperaron

El presidente otorgó indultos a varios aliados, entre ellos Rudy Giuliani y Mark Meadows, aunque estos solo aplicaban a delitos federales. En paralelo, los dos procesos federales contra Trump —por conspirar para revertir las elecciones y por el manejo de documentos ultrasecretos— fueron desestimados por Jack Smith después de los comicios de 2024, en línea con la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en funciones.

Skandalakis subrayó que prolongar el caso en Georgia durante “cinco a diez años” no beneficiaría a los votantes del estado. “Esta decisión no está guiada por una agenda política, sino por mi comprensión de la ley”, afirmó.

Reacciones

El abogado de Trump, Steve Sadow, celebró el fallo y calificó el proceso como una “persecución política” que nunca debió haberse iniciado. “Un fiscal justo e imparcial ha puesto fin a esta guerra judicial”, dijo en un comunicado.

La defensa del presidente sostuvo que sus declaraciones sobre las elecciones constituían discurso político protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.