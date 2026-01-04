CANAL RCN
Internacional Video

Familias de presos políticos de Venezuela exigen que queden en libertad: emotivos testimonios

El arresto de Nicolás Maduro abre la esperanza a que los presos políticos vuelvan a sus hogares.

Noticias RCN

enero 04 de 2026
07:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha generado esperanza, pero también angustia entre las familias de cientos de presos políticos que permanecen detenidos en condiciones de aislamiento.

Edmundo González pide respetar la voluntad popular, tras caída de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Edmundo González pide respetar la voluntad popular, tras caída de Nicolás Maduro

Organizaciones de derechos humanos y familiares hacen un llamado urgente para que se respete la vida y la integridad física.

El clamor desde el exilio

“En estos momentos de incertidumbre, hacemos un llamado al estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas presas con fines políticos en Venezuela”, expresó la ONG Foro Penal Venezolano, organización que se mantiene en alerta permanente tras el recrudecimiento de la persecución tras la declaración de conmoción exterior.

La organización señaló no tener información sobre su situación actual y el aislamiento al que están sometidos. Esa falta de comunicación ha incrementado la preocupación de sus familias, quienes desconocen las condiciones en las que se encuentran.

El decreto de conmoción exterior otorgó mayores poderes al régimen, lo que según denuncias, ha derivado en detenciones arbitrarias.

Incertidumbre mezclada con temor

Yajaira González de Canales, familiar de presos políticos, expresó su temor: “Como hermana, mi angustia ahora es que a ellos no les hagan nada, ya que fueron amenazados. Solo nos toca esperar y rezar, pero a la vez muy contenta y emocionada porque ya Venezuela es casi libre”.

El otro proceso contra Nicolás Maduro: ¿Qué avances tendrá tras su arresto?
RELACIONADO

El otro proceso contra Nicolás Maduro: ¿Qué avances tendrá tras su arresto?

Mientras tanto, los venezolanos en el exilio mantienen la expectativa de que el proceso de transición anunciado por el presidente Donald Trump se concrete pronto.

“Hoy los venezolanos agradecemos no solo al gobierno de Estados Unidos sino agradecemos que la justicia se va a restablecer en nuestro país. Va a empezar una transición en paz y lo que queremos es la liberación de todos los presos políticos”, manifestó Xiomara Sierra, líder venezolana exiliada.

La situación continúa desarrollándose bajo presión e incertidumbre. La presencia de Estados Unidos se mantendrá en Venezuela hasta que se concrete el cambio político.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Edmundo González

Edmundo González pide respetar la voluntad popular, tras caída de Nicolás Maduro

Perú

Concierto terminó en tragedia tras ataque en Lima: dos músicos resultaron heridos

Nicolás Maduro

El otro proceso contra Nicolás Maduro: ¿Qué avances tendrá tras su arresto?

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Las cartas de Mhoni Vidente revelaron el destino de Maduro semanas atrás: impactante profecía

Mhoni Vidente y la profecía sobre el arresto de Maduro que hoy sacude las redes sociales. ¿Qué dijo?

Impuestos

Paso a paso para pagar el impuesto predial y vehicular por internet en Bogotá

Los bogotanos que necesitan adelantar trámites en enero pueden hacer sin salir de casa, a través de la Oficina Virtual.

Armada Nacional

Buque ARC Simón Bolívar navega por canales patagónicos rumbo a la Antártida

Béisbol

Primeras consecuencias en el deporte de Venezuela tras la captura de Maduro

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026