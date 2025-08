Famosa actriz falleció a sus 33 años a causa de un tumor cerebral: este fue su papel en icónica serie

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Kelley Mack, actriz reconocida por su papel de Addy en la popular serie The Walking Dead. Mack falleció el sábado 2 de agosto de 2025 en Cincinnati, su ciudad natal, a los 33 años de edad.

¿De qué murió Kelley Mack?

La causa oficial del fallecimiento fue un glioma del sistema nervioso central, un tipo de tumor cerebral poco común y altamente agresivo. Según un comunicado compartido por su familia, Kelley Mack fue diagnosticada a inicios del año y desde entonces mantuvo una actitud positiva.

"Falleció pacíficamente rodeada de su madre Kristen y su tía Karen", expresó la familia, que además resaltó que Kelley "ya se ha reunido con muchos de sus seres queridos en forma de diversas mariposas". Su hermana, por su parte, compartió un mensaje profundamente conmovedor en el que aseguró sentirse "jodidamente orgullosa" del coraje de la actriz al enfrentar su destino.

El legado de Kelley Mack en la televisión y el cine

Aunque su papel más recordado fue en The Walking Dead, Mack también participó en otras producciones televisivas como 9-1-1, Chicago Med y The College Tapes. En el ámbito cinematográfico, apareció en películas como Broadcast Signal Intrusion, Delicate Arch, Mr. Manhattan y Shot in the Dark.

Además, trabajó como actriz de voz en la premiada Spider-Man: Into the Spider-Verse, donde dio vida a Gwen Stacy como doble de Hailee Steinfeld. En los últimos años, había explorado también la producción y dirección audiovisual, destacándose como productora ejecutiva de la aún no estrenada cinta Universal.