FBI frustró presunto ataque contra evento de UFC en la Casa Blanca al que asistió Donald Trump

El FBI informó que frustró un presunto ataque contra el evento de UFC realizado el fin de semana en la Casa Blanca, al que asistieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y otros altos funcionarios del gobierno. La información fue divulgada por el director de la agencia, Kash Patel, a través de una publicación en la red social X.

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Según Patel, la operación fue ejecutada en coordinación con otras autoridades y se desarrolló en varios estados. El funcionario señaló que varias personas fueron puestas bajo custodia y que los ataques que supuestamente estaban siendo planeados fueron detenidos antes de que pudieran concretarse.

¿Cuál era el supuesto plan de ataque contra el evento de UFC en la Casa Blanca?

De acuerdo con un reporte de Fox News compartido por el director del FBI, el plan contemplaba el uso de drones para impactar edificios cercanos a la Casa Blanca durante el espectáculo de la UFC. La intención habría sido provocar una evacuación masiva de asistentes.

El mismo informe indicó que la evacuación serviría para dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores que, presuntamente, ya estaría ubicado en puntos estratégicos. Además, según el reporte citado, existía una segunda fase que incluía un supuesto intento de asaltar las puertas de la Casa Blanca.

Fox News aseguró, citando a funcionarios no identificados, que cinco personas fueron detenidas y que los investigadores identificaron a 23 personas vinculadas a una posible red de conspiradores. Sin embargo, las autoridades federales no ofrecieron detalles adicionales sobre estas cifras.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la investigación del FBI?

Consultado sobre la publicación de Kash Patel, el FBI indicó a la AFP que por el momento no tenía información adicional para agregar. Por su parte, el Servicio Secreto confirmó que trabajó estrechamente con el FBI durante toda la investigación con el objetivo de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El Departamento de Justicia declinó realizar comentarios cuando fue consultado por la AFP. Mientras tanto, Donald Trump, quien se encontraba en Francia participando en la cumbre del G7, afirmó que no estaba al tanto de la supuesta amenaza revelada por las autoridades.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en X que el presidente y su gobierno agradecen al FBI, al Servicio Secreto y a los integrantes de las fuerzas del orden por su trabajo para garantizar la seguridad.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.