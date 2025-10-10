Cantante argentino fue asesinado en México: estas fueron las razones de la tragedia

Una nueva noticia de asesinato en México se conoció este viernes, luego de que se confirmara el deceso del joven cantante y compositor argentino, Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz.

El trágico suceso ocurrió en la noche del jueves 9 de octubre en la Ciudad de México, donde el artista de 29 años, oriundo de Mar del Plata, se encontraba impulsando su carrera y se preparaba para debutar en un popular reality show de baile.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y la Fiscalía General de Justicia, Dorcaz fue atacado a balazos mientras conducía su vehículo en el Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los primeros informes sugieren que el crimen podría haber sido un intento de asalto, aunque las autoridades no descartan otras líneas de investigación, ya que la víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego, incluyendo uno en el cuello.

Estas fueron las causas de la muerte de este cantante argentino

Testimonios preliminares y videos de seguridad difundidos por periodistas locales señalan que el ataque fue perpetrado por al menos cuatro individuos que viajaban en dos motocicletas, quienes interceptaron al vehículo del artista. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso, y la investigación para dar con los responsables continúa en curso.

Fede Dorcaz, quien había incursionado en el modelaje internacional con marcas de prestigio como Giorgio Armani antes de centrarse en su pasión por la música, había encontrado en México un escenario de oportunidades para su desarrollo artístico. En 2024, había lanzado su álbum "Instinto", con sencillos como "La decisión" y "Volver a empezar", y meses atrás se había presentado en foros importantes como la Arena Monterrey, manifestando su agradecimiento por el cariño y las puertas abiertas que encontró en el país.

Su última publicación en redes sociales lo mostraba en las instalaciones de Televisa San Ángel, donde se preparaba para su inminente debut en el reality de baile "Las Estrellas Bailan en Hoy", del matutino Hoy.

La noticia del deceso ha generado una ola de reacciones en el medio del espectáculo, siendo uno de los mensajes más emotivos el de su novia y también artista, Mariana Ávila.

La influencer y cantante, con quien Fede Dorcaz llevaba casi dos años de relación y con quien formaría pareja en el reality de baile, utilizó sus redes sociales para expresar su profundo dolor. Horas después de los hechos, Ávila publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre".

El mensaje de Mariana Ávila, con quien el cantante incluso había grabado el tema "Moka", evidenció la sólida relación que compartían, caracterizada por muestras públicas de afecto y apoyo mutuo en sus respectivas carreras. En enero, al celebrar el inicio de año, la joven había descrito a Dorcaz como "alguien que sea hogar y aventura al mismo tiempo".

El asesinato de Fede Dorcaz se suma a una serie de crímenes que han afectado a figuras del medio artístico en la capital mexicana en las últimas semanas, lo que ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad en la ciudad.

Mientras las autoridades continúan con las diligencias e intentan esclarecer el móvil exacto del ataque, el recuerdo del joven talento argentino y el eco del mensaje de amor eterno de su pareja resuenan con tristeza en el ambiente.