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Hermana en Soledad busca a Gustavo Tirado, desaparecido tras el doble terremoto en Venezuela

La joven hace un llamado a los barranquilleros para que se acerquen a los centros de acopio habilitados en la Alcaldía de Barranquilla.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
06:06 p. m.
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En Soledad, Atlántico, Ariana Tirano vive horas de angustia mientras busca a su hermano Gustavo Tirado, de 29 años, empleado del aeropuerto de Maiquetía.

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Según relató, él logró salir inicialmente de los escombros tras el primer sismo, pero desapareció después de un nuevo movimiento telúrico. Ariana también pide ayuda para ubicar a sus amigas Dana Piñango, Leonela y Sacha Mendoza, quienes estaban en distintas zonas de La Guaira cuando ocurrió la tragedia.

La joven hace un llamado a los barranquilleros para que se acerquen a los centros de acopio habilitados en la Alcaldía de Barranquilla (carrera 43 #6120) y en la Plaza de la Paz, donde se reciben donaciones de alimentos, ropa y medicinas para apoyar a los afectados.

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“Lo último que supe fue que mi hermano estaba ayudando a otras personas entre los escombros, pero desde anoche no hemos tenido más contacto”, expresó con preocupación.

Familia de Campo de la Cruz

El drama también golpea a Campo de la Cruz. La alcaldesa Vanessa Torres confirmó la muerte de seis integrantes de una misma familia —tres adultos y tres niños— cuyos cuerpos permanecen aún en territorio venezolano. La mandataria pidió apoyo urgente al Gobierno Nacional y a la Cancillería para lograr la repatriación.

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La alcaldía habilitó un enlace para recopilar información sobre atlanticenses desaparecidos o sobrevivientes en La Guaira. Hasta ahora se han recuperado dos cuerpos, mientras siguen pendientes por rescatar tres niños y una mujer.

Solidaridad en el Atlántico

Las autoridades locales insisten en que no es la única familia afectada. Varias comunidades del Atlántico reportan desaparecidos y mantienen la esperanza de recibir noticias de sus seres queridos. La falta de comunicaciones en Venezuela, interrumpidas desde el miércoles, dificulta el contacto directo con los sobrevivientes.

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El Atlántico se mantiene en alerta y en solidaridad, mientras las familias colombianas esperan respuestas y apoyo para enfrentar la tragedia que enluta a toda la región.

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