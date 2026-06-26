Hermana en Soledad busca a Gustavo Tirado, desaparecido tras el doble terremoto en Venezuela

En Soledad, Atlántico, Ariana Tirano vive horas de angustia mientras busca a su hermano Gustavo Tirado, de 29 años, empleado del aeropuerto de Maiquetía.

Según relató, él logró salir inicialmente de los escombros tras el primer sismo, pero desapareció después de un nuevo movimiento telúrico. Ariana también pide ayuda para ubicar a sus amigas Dana Piñango, Leonela y Sacha Mendoza, quienes estaban en distintas zonas de La Guaira cuando ocurrió la tragedia.

La joven hace un llamado a los barranquilleros para que se acerquen a los centros de acopio habilitados en la Alcaldía de Barranquilla (carrera 43 #6120) y en la Plaza de la Paz, donde se reciben donaciones de alimentos, ropa y medicinas para apoyar a los afectados.

“Lo último que supe fue que mi hermano estaba ayudando a otras personas entre los escombros, pero desde anoche no hemos tenido más contacto”, expresó con preocupación.

Familia de Campo de la Cruz

El drama también golpea a Campo de la Cruz. La alcaldesa Vanessa Torres confirmó la muerte de seis integrantes de una misma familia —tres adultos y tres niños— cuyos cuerpos permanecen aún en territorio venezolano. La mandataria pidió apoyo urgente al Gobierno Nacional y a la Cancillería para lograr la repatriación.

La alcaldía habilitó un enlace para recopilar información sobre atlanticenses desaparecidos o sobrevivientes en La Guaira. Hasta ahora se han recuperado dos cuerpos, mientras siguen pendientes por rescatar tres niños y una mujer.

Solidaridad en el Atlántico

Las autoridades locales insisten en que no es la única familia afectada. Varias comunidades del Atlántico reportan desaparecidos y mantienen la esperanza de recibir noticias de sus seres queridos. La falta de comunicaciones en Venezuela, interrumpidas desde el miércoles, dificulta el contacto directo con los sobrevivientes.

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El Atlántico se mantiene en alerta y en solidaridad, mientras las familias colombianas esperan respuestas y apoyo para enfrentar la tragedia que enluta a toda la región.