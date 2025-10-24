Atención | Liberan a 17 colombianos detenidos arbitrariamente por el régimen de Maduro

En horas de la mañana de este 24 de octubre, la Cancillería confirmó la liberación de un importante grupo de colombianos que habrían sido detenidos arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Gracias a un intenso trabajo diplomático entre Bogotá y Caracas, el Gobierno de Colombia consiguió la liberación de 17 ciudadanos que permanecían detenidos en prisiones venezolanas.

Liberan a colombianos presos en Venezuela por el régimen de Maduro

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería de Colombia, “la gestión se realizó en cumplimiento de la instrucción del presidente Gustavo Petro de priorizar la protección de los connacionales en el exterior”.

Las primeras 17 personas liberadas serían parte de un primer grupo de colombianos que se encuentran detenidos en el vecino país, lo que indica que los demás detenidos podrían ser excarcelados en los próximos días.

Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela.

¿Cómo se logró la liberación de colombianos presos por Maduro en Venezuela?

El Gobierno Nacional explicó que la liberación se logró por las gestiones que se llevaron a cabo con la Cancillería de Venezuela y el ministro Yván Gil.

El proceso tuvo acompañamiento de autoridades de ambos países, entre ellos el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández; el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo; el cónsul en San Antonio del Táchira, Jesús Alberto Grueso Zúñiga y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

Estas personas fueron las encargadas de supervisar el procedimiento de verificación y liberación que se llevó a cabo en el municipio Pedro María Ureña, del estado de Táchira, en la frontera de Venezuela con Colombia.

¿Cuándo van a liberar a los presos colombianos que quedan en Venezuela?

Respecto al otro grupo de colombianos que fueron detenidos arbitrariamente en Venezuela, la Cancillería aseguró que “mantendrá el diálogo con Yván Gil para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos colombianos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas”.

En cuanto a los connacionales liberados, se conoció que “serán trasladados a sus lugares de destino u origen, donde recibirán las debidas rutas de atención”.