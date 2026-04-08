Filtran el plan de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder en Venezuela

Se habría filtrado el plan con el que Delcy Rodríguez buscaría quedarse en el poder de Venezuela. De acuerdo con información publicada por el diario ABC de España, la presidenta interina estaría preparando su candidatura presidencial mientras intenta estabilizar la crisis económica del país.

Según el reporte, Rodríguez asumiría una estrategia de legitimación política basada en la convocatoria de elecciones presidenciales en un plazo extendido.

Este movimiento le permitiría ganar tiempo para mejorar su imagen pública, recuperar parcialmente la economía y reorganizar sectores críticos como la infraestructura eléctrica y hospitalaria, deteriorados durante la administración de Nicolás Maduro.

Estrategia electoral: retrasar comicios y ganar legitimidad

Uno de los ejes centrales del plan sería aplazar las elecciones presidenciales lo máximo posible. Analistas citados por ABC de España, como Benigno Alarcón, sostienen que el oficialismo buscaría que los comicios se realicen hacia 2027, mientras que la oposición, liderada por María Corina Machado, presiona para que se adelanten a 2026.

El contexto internacional también juega un papel determinante. El gobierno de Donald Trump habría mostrado apertura hacia la administración interina, incluso con el levantamiento de sanciones económicas y gestos diplomáticos.

Adicionalmente, fuentes citadas indican que durante la eventual campaña electoral, Rodríguez se separaría formalmente del cargo, dejando la presidencia encargada en manos de su hermano, Jorge Rodríguez, con el fin de evitar cuestionamientos constitucionales sobre la simultaneidad de funciones.

Medidas económicas: aumento salarial y recuperación

En el plano económico, el plan incluiría medidas orientadas a recuperar el poder adquisitivo de la población. Entre ellas, destaca un posible incremento del salario mínimo de hasta 150 dólares, previsto para el 1 de mayo, tras más de cuatro años sin ajustes salariales.

El financiamiento de esta medida provendría de ingresos fiscales internos, aranceles, servicios públicos y rentas petroleras. Según estimaciones citadas por el analista Tomás Socías, el país podría recibir cerca de 2.000 millones de dólares mensuales por la venta de petróleo, lo que representaría hasta 15.000 millones de dólares en el segundo semestre del año.

No obstante, el entorno sigue siendo complejo. Datos de la encuesta Latam Pulse indican que el 79% de los venezolanos considera negativa la situación económica actual, aunque seis de cada diez esperan mejoras en los próximos meses.