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Fiscal general de Estados Unidos anunció que van por los cómplices de Nicolás Maduro

La fiscal general Pamela Bondi confirma que la investigación se expande a nuevas jurisdicciones mientras avanza el proceso por narcoterrorismo en Nueva York.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
03:22 p. m.
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La ofensiva judicial de Estados Unidos contra el régimen venezolano entra en una nueva fase. La fiscal general, Pamela Bondi, confirmó que la administración de Donald Trump está ampliando el alcance de las investigaciones para identificar a otros presuntos cómplices vinculados con Nicolás Maduro.

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Según sus declaraciones, no solo se trata de procesos abiertos en Nueva York, sino de una estrategia que abarca múltiples jurisdicciones dentro del sistema judicial estadounidense.

Tenemos muchos cómplices no acusados, no solo en Nueva York, sino que también estamos buscando otras jurisdicciones. El presidente Trump está mirando todo esto

Avanza el proceso judicial contra Nicolás Maduro en EE. UU.

El expediente judicial contra Maduro y su esposa Cilia Flores, continúa desarrollándose en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos comparecieron recientemente en una segunda audiencia, tras haber sido detenidos a comienzos de enero en Caracas.

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Durante la etapa inicial del proceso, realizada días después de su captura, los acusados se declararon no culpables.

Actualmente, el caso se encuentra en fase preliminar, una instancia clave donde se estructuran los argumentos legales y se prepara el terreno para la presentación formal de pruebas.

De acuerdo con el procedimiento judicial estadounidense, el siguiente paso será la etapa de descubrimiento o entrega de evidencias, en la que tanto la fiscalía como la defensa intercambian información relevante.

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