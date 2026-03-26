Revelaron videos del fuerte operativo que trasladó a Maduro a la cárcel en EE. UU.

El traslado de Nicolás Maduro volvió a captar la atención internacional. Luego de comparecer ante la justicia estadounidense este jueves 26 de marzo, el venezolano fue escoltado nuevamente hasta el centro de detención en Brooklyn bajo estrictas medidas de seguridad.

Según reportes, el operativo incluyó varios vehículos negros sin identificación visible, patrullas oficiales y hasta una ambulancia, lo que evidencia el alto nivel de custodia que rodea el caso.

Este tipo de despliegue no es inusual si se tiene en cuenta la relevancia política y judicial del proceso, considerado uno de los más complejos en materia internacional reciente.

Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en enero de 2026, tras un operativo militar de Estados Unidos.

¿Cómo fue el traslado de Nicolás Maduro tras la audiencia en Nueva York?

El traslado se realizó inmediatamente después de finalizar la audiencia en el tribunal federal del sur de Nueva York. Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, fue conducido bajo custodia en un convoy cerrado, diseñado para evitar cualquier riesgo de fuga o incidente.

Durante la diligencia judicial, ambos permanecieron en la mesa de la defensa utilizando auriculares para seguir la traducción del proceso, un detalle que se ha repetido desde su primera comparecencia.

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El recorrido desde la corte hasta la prisión se hizo bajo estrictos protocolos de seguridad, con rutas controladas y presencia de múltiples agencias. Este tipo de traslados suele implicar coordinación entre autoridades federales y locales, especialmente en casos de alto perfil.

¿Qué decisiones se tomaron en la segunda audiencia del caso Maduro?

Uno de los puntos clave de la audiencia fue la decisión del juez de no desestimar el caso, pese a los argumentos presentados por la defensa. El magistrado dejó claro que el proceso seguirá su curso, lo que abre la puerta a una fase más avanzada del juicio.

Además, se discutió el derecho del acusado a contar con un abogado de su elección. La defensa argumentó que Maduro debería poder utilizar fondos del Estado venezolano para costear su representación legal, alegando que no dispone de recursos propios suficientes.

El juez también tomó medidas para proteger las pruebas del caso, restringiendo el acceso a terceros y resguardando la identidad de posibles testigos, un aspecto clave en procesos relacionados con delitos de alto impacto.

El caso de Nicolás Maduro sigue generando repercusiones políticas y jurídicas a nivel global. Mientras avanza el proceso en tribunales estadounidenses, el venezolano permanece bajo custodia en una prisión de alta seguridad, a la espera de nuevas audiencias que definirán el rumbo de uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.