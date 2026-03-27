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Bancos en Colombia dan aviso clave a clientes para Semana Santa: esto deben saber

Entidades han hecho un llamado para evitar congestión en la semana mayor.

El primer banco que permite transferencias usando el cupo de la tarjeta de crédito
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
02:52 p. m.
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Colombia se prepara para vivir una de las festividades más importantes del año. Con la llegada del Domingo de Ramos este 29 de marzo, se da inicio oficial a la Semana Santa 2026, un periodo que combina la profunda tradición religiosa del país con un flujo masivo de viajeros que buscan descanso en los principales destinos turísticos.

Durante estos días, ciudades como Bogotá, Popayán y Mompox se convierten en epicentros de fe, esperando recibir a miles de feligreses en procesiones y actos litúrgicos. Sin embargo, más allá de la agenda espiritual, la "Semana Mayor" también impone un reto logístico para quienes deben cumplir con obligaciones bancarias.

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Debido a los días festivos nacionales del Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril), las principales entidades financieras del país han ajustado sus horarios de atención al público.

Horarios de atención: Bancolombia y Banco de Bogotá

Si tienes pagos pendientes o necesitas realizar un trámite en oficina, toma nota de cómo operarán los dos bancos más grandes del país para que no te tome por sorpresa el cierre de sucursales:

Bancolombia

La entidad ha confirmado que mantendrá su operación habitual durante los primeros días de la semana, pero suspenderá el servicio físico en las fechas principales:

  • Lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril: Atención en horarios habituales en todas las sedes del país.
  • Jueves 2 y viernes 3 de abril: No habrá servicio en ninguna sucursal física por ser días festivos.
  • Sábado 4 y domingo 5 de abril: Solo abrirán aquellas oficinas que tradicionalmente operan en fines de semana (ubicadas principalmente en centros comerciales).
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Banco de Bogotá

Por su parte, el Banco de Bogotá también ajustó su cronograma para garantizar que sus usuarios puedan planificarse con antelación:

  • Del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril: Las oficinas trabajarán en su horario normal, incluyendo las jornadas de horario extendido donde aplique.
  • Jueves 2 y viernes 3 de abril: Cierre total de la red de oficinas a nivel nacional.
  • Sábado 4 de abril: Se retomará la atención únicamente en las sucursales que manejan horario de fin de semana.

Ambas entidades recordaron que sus canales digitales (Apps, Sucursal Virtual y Cajeros Automáticos) funcionarán las 24 horas del día sin interrupciones.

Se recomienda realizar transferencias y pagos de servicios antes del miércoles para evitar congestiones o demoras en el procesamiento de transacciones interbancarias.

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