¡Locura total! Así celebraron los bolivianos la victoria ante Surinam camino al Mundial

Miles de hinchas salieron a las calles de Bolivia para celebrar un resultado que podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol nacional.

La victoria de Bolivia vs Surinam, disputada en Monterrey México, dejó al equipo andino a un solo partido de regresar a una Copa del Mundo, algo que no logra desde Estados Unidos 1994.

Desde La Paz hasta Santa Cruz, la emoción fue evidente. En el centro, incluso después de dos días de paro del transporte público, las calles se llenaron de aficionados que siguieron el partido en pantallas gigantes y estallaron en júbilo tras el pitazo final.

La remontada fue clave para alimentar la esperanza. Tras ir perdiendo desde el minuto 48, Bolivia logró revertir el marcador con goles de Moisés Paniagua al 72’ y Miguel Terceros al 79’, este último decisivo para sellar el triunfo.

¿Cómo se vivió en Bolivia el triunfo ante Surinam?

El ambiente en las principales ciudades fue de auténtica euforia colectiva. Jóvenes, familias y adultos mayores corearon consignas como “¡Sí se pudo!” y “¡Viva Bolivia!”, en una celebración que trascendió lo deportivo para convertirse en un fenómeno social.

El partido fue seguido masivamente en espacios públicos, bares y hogares, evidenciando el alto nivel de expectativa que genera la selección nacional. Testimonios de hinchas reflejan un sentimiento compartido: la ilusión de volver a un Mundial.

Además, figuras públicas y autoridades también se sumaron a la celebración. El presidente Rodrigo Paz expresó en redes sociales que “no ganó solo una selección, ganó la esperanza de todo un país”, reforzando la idea de que el fútbol funciona como un elemento de cohesión nacional.

¿Qué necesita Bolivia para clasificar al Mundial 2026?

Tras el triunfo de Bolivia vs Surinam, el equipo deberá enfrentar a Irak en un duelo decisivo que definirá su presencia en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De conseguir la victoria, Bolivia integraría el Grupo I junto a selecciones de alto nivel como Francia, Senegal y Noruega, lo que representaría un enorme desafío deportivo.

Este nuevo formato del Mundial, ampliado a 48 selecciones, abre una oportunidad histórica para equipos sudamericanos. Bolivia busca convertirse en la séptima representante de la región, en un contexto donde la competitividad ha aumentado significativamente.

La victoria de Bolivia vs Surinam no fue solo un resultado positivo en el marcador, sino un impulso emocional para todo un país que sueña con volver a la élite del fútbol mundial. A falta de un último paso, la ilusión está más viva que nunca.