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La advertencia de Delcy Rodríguez a María Corina Machado tras su regreso a Venezuela

Delcy Rodríguez defendió la estabilidad del país y cuestionó que busquen alcanzar el poder a través de maniobras políticas.

La advertencia de Delcy Rodríguez a María Corina Machado tras su regreso a Venezuela
Foto: AFP

Yhonay Díaz

octubre 28 de 2026
07:05 a. m.
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La presidenta interina del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó una advertencia a los sectores que considera radicales y pidió que no interfieran en la estabilidad del país.

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Esta advertencia se da pocos días después del regreso de la dirigente opositora María Corina Machado a territorio venezolano, quien estuvo acompañada por movilizaciones multitudinarias de sus seguidores.

Aunque Delcy Rodríguez no mencionó directamente a Machado, sus declaraciones se dan tras la llegada de Machado y a las exigencias de sus simpatizantes para que se convoquen elecciones presidenciales.

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En medio de sus declaraciones, Rodríguez dijo: “Que nadie se entrometa” en el proceso para preservar la tranquilidad, la estabilidad y el crecimiento económico del país.

También cuestionó a quienes estarían buscando alcanzar el poder mediante distintas maniobras políticas.

Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, yo sé que hay quienes hacen malabarismos, todo tipo de show por el poder.

Rodríguez calificó de espectáculo el recorrido de la dirigente opositora, que reunió a miles de personas en las calles.

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El regreso de Machado movilizó a miles de venezolanos en las calles

María Corina Machado permanecía fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando salió del país para recibir el Premio Nobel de la Paz. Su regreso se produjo de manera sorpresiva el domingo 25 de octubre, cuando apareció en Barquisimeto, en el occidente venezolano.

Desde esa ciudad emprendió un recorrido terrestre de aproximadamente 400 kilómetros hasta Caracas, acompañada por miles de simpatizantes que salieron a las calles para recibirla.

La movilización estuvo marcada por las demandas de sus seguidores, quienes reclamaron la convocatoria de elecciones presidenciales después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero.

El retorno de Machado volvió a poner en primer plano las exigencias electorales de sus partidarios, en un escenario político en el que Rodríguez ejerce como presidenta interina bajo una fuerte presión de Washington tras la captura del dirigente izquierdista.

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