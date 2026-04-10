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Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula van a segunda vuelta por la Presidencia de Brasil

Con alrededor del 91% de los votos escrutados, Bolsonaro superó a Lula con el 47,97% de los sufragios frente al 44,06% del presidente Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula se van a segunda vuelta por la Presidencia de Brasil
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 04 de 2026
06:13 p. m.
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Los candidatos Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la Presidencia en una segunda vuelta que se realizará el 25 de octubre. Según datos del Tribunal Superior Electoral, con el 91,13% de escrutinio, el candidato de derecha obtiene el 47,97% mientras que el de izquierda 44,06%.

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Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, le lleva la delantera a Lula, de 80 años y quien busca un cuarto mandato no consecutivo.

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Foto: Tomada del Tribunal Superior Electoral
Elecciones presidenciales Brasil
Foto: Tomada del Tribunal Superior Electoral

De acuerdo a las cifras, los estados del sur, que se inclinaban por Bolsonaro, comunicaban los resultados más rápidamente, mientras que los votos del bastión de Lula en el noreste se recontaban más lentamente.

Elecciones marcadas por la polarización

La campaña ofreció poco debate político sustancial, ya que los candidatos principales se ausentaron de los debates televisados.

Este domingo, Lula pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa su rival, mientras que Bolsonaro aseguró que "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas".

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Una victoria de Bolsonaro prolongaría la ola de triunfos en América Latina de candidatos de derecha alineados con Donald Trump, mientras que la reelección de Lula podría suponer un dolor de cabeza para Washington, que ha tenido enfrentamientos con su gobierno en materia de comercio y seguridad.

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