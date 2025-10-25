Dolor en la música: murió un importante cantante que marcó historia en una banda originada en Colombia

La música tropical se encuentra de luto debido a que murió uno de sus mejores exponentes a nivel latinoamericano.

David Antonio Rodríguez García, el cantante mexicano conocido como Toño Peregrino y que fue el vocalista de La Sonora Dinamita, la agrupación musical que se originó en Cartagena, Colombia, de la mano de Lucho Argain, falleció a sus 52 años.

La trágica noticia fue confirmada por el grupo tropical, a través de un sentido mensaje en redes sociales.

Así se confirmó la muerte de Toño Peregrino, el reconocido cantante de México

La Sonora Dinamita, en su sentido comunicado, no solo destacó el legado de Toño Peregrino a nivel musical, sino que reconoció que también dejó una huella imborrable por su calidad humana.

"La música tropical está de luto. La Sonora Dinamita despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo. Toño Peregrino no fue solo una voz, fue sentimiento, entrega y una alegría pura que iluminaba cada show con su energía inigualable", comenzó escribiendo la agrupación.

"Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene un instante y nuestras almas se llenan de nostalgia. Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz. No es un adiós, es un hasta luego, porque las leyendas como tú, no meren, se quedan sonando eternamente en cada canción, cada aplauso y cada corazón", añadieron.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Toño Peregrino, el icónico cantante de México, tras su muerte

Los seguidores de Toño Peregrino quedaron en shock apenas leyeron el comunicado de La Sonora Dinamita y han expresado múltiples palabras de condolencias.

"Hasta siempre", "descansa en paz", "mi más sentido pésame", "vuela alto", "mis más sentidas condolencias", "qué triste", "qué gran trayectoria", "fue un músico que dejó huella" y "me encantó escucharlo", han sido algunos de los mensajes.