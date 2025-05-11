Este país activó procedimiento para suspender la plataforma Shein: ¿por qué?

Shein se ha convertido en una de las plataformas online para la venta de ropa con mayor reconocimiento, en los años más recientes, a raíz de la innovación de sus prendas y los bajos precios que manejan. La minorista global no solo ofrece ropa ya que posee una gran variedad de productos como calzado, accesorios y artículos para el hogar.

No obstante, la regulación de estas ventas han generado un amplio debate en diferentes territorios, pues algunos de sus productos han sido cuestionados y se han convertido en objeto de investigación por parte de las autoridades.

País activa procedimiento para suspender Shein

Francia anunció este miércoles la activación de un procedimiento para "suspender" en su territorio la plataforma de comercio electrónico Shein, horas después de que el gigante abriera en París su primera tienda física permanente en el mundo.

La empresa, fundada en China, se encuentra bajo la mira de este país por la venta de la línea de muñecas sexuales con apariencia infantil que las autoridades competentes se encuentran investigando.

"El gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein, el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos. Los ministros llevarán a cabo una primera evaluación en las próximas 48 horas", anunció en un comunicado.

Según AFP, la plataforma indicó que suspenderá el "marketplace" en Francia, es decir, los productos ofrecidos en línea por vendedores terceros, "a raíz de las preocupaciones" suscitadas con algunos anuncios.

A raíz de la venta de este tipo de muñecas, la fiscalía de París abrió investigaciones contra Shein, y también contra los minoristas en línea rivales AliExpress, Temu y Wish. Estas se centran en la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores", precisó el ministerio público.

Respuesta por parte de Shein

Shein manifestó su intención de "cooperar plenamente" con las autoridades judiciales francesas y anunció que está imponiendo una prohibición a todas las muñecas sexuales. Su portavoz en Francia, Quentin Ruffat, atribuyó la venta de estas muñecas a "un mal funcionamiento" en sus procesos y gobernanza.