Colombiano sobrevivió a ataque de EE. UU. en el Caribe: esto se sabe

Un ciudadano colombiano sobrevivió a uno de los ataques realizados por Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y en las recientes horas, se conoció que el hombre fue dado de alta médica y quedó en libertad, al no existir cargos judiciales en su contra.

Colombiano sobrevivió a ataque de EE. UU. en el Caribe

El hombre, de 34 años, había sido repatriado a Colombia el pasado 18 de octubre en delicado estado de salud, luego de que el submarino en el que viajaba fuera bombardeado durante una operación militar estadounidense.

Tras su llegada al país, el Gobierno informó que el sobreviviente presentaba traumas cerebrales y requería asistencia respiratoria, por lo que fue internado de inmediato en un centro médico de Bogotá. Sin embargo, fue dado de alta el pasado 22 de octubre.

En su momento, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había señalado que el hombre sería “procesado como delincuente” una vez se restableciera. Sin embargo, una fuente de la Fiscalía General de la Nación aclaró que el colombiano “nunca estuvo detenido”, ya que no existían pruebas ni informes que lo vincularan con actividades criminales.

Por esa razón, tras salir del hospital, pudo retirarse sin ninguna medida restrictiva.

Junto al colombiano, también sobrevivió un ciudadano ecuatoriano, quien fue liberado por las autoridades de su país al no tener antecedentes judiciales ni procesos abiertos en su contra.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro ha criticado abiertamente las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, argumentando que estas acciones, dirigidas contra supuestas narcolanchas, han dejado al menos 67 personas muertas.

Gobierno de Colombia rechaza ataques de EE. UU. en el Caribe

Según el mandatario, muchas de las víctimas son jóvenes en condiciones de pobreza que, por necesidad, terminan involucrados en actividades ilícitas.

El Gobierno colombiano ha reiterado su reclamo a Washington por presuntas violaciones a la soberanía nacional durante estos operativos, exigiendo respeto a las normas internacionales y a la jurisdicción del país en sus aguas territoriales.