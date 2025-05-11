CANAL RCN
Internacional

Bélgica investiga avistamientos de drones que obligaron a suspender vuelos durante la noche

Las autoridades belgas analizan si los incidentes están vinculados a una ola similar en otros países europeos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

AFP

noviembre 05 de 2025
06:49 a. m.
Las autoridades de Bélgica investigan este miércoles una serie de avistamientos de drones que obligaron a suspender el tráfico aéreo durante varias horas en los aeropuertos de Bruselas y Lieja, dejando a cientos de pasajeros varados durante la noche.

Los vuelos fueron reanudados en la madrugada, pero el episodio encendió alarmas de seguridad en el país y en Europa.

El martes en la noche, operadores reportaron la presencia de drones cerca de las zonas aeroportuarias, lo que llevó a suspender despegues y aterrizajes como medida preventiva. Se cancelaron decenas de vuelos de pasajeros y carga, y cerca de 500 viajeros tuvieron que pasar la noche dentro de las instalaciones del aeropuerto de Bruselas.

¿Qué dijeron las autoridades sobre este hecho?

El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, confirmó que se adelantan investigaciones para determinar cuántos drones participaron, su origen y quién estaría detrás de los hechos. El gobierno convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para este jueves. “La recurrencia de incidentes con drones afecta directamente la seguridad de nuestro país. Debemos actuar con calma y de manera coordinada”, dijo Quintin.

Los episodios ocurren en medio de una ola de incidentes similares en Europa, incluyendo Alemania y Dinamarca, que han involucrado incluso zonas militares sensibles. En Bélgica, durante el fin de semana, se registró la presencia de drones sobre la base militar de Kleine-Brogel, donde se cree que se almacenan armas nucleares estadounidenses.

Aunque no hay confirmación oficial sobre quién estaría detrás, algunas versiones han relacionado el aumento de actividad de drones con posibles operaciones vinculadas a Rusia, en medio de la tensión por la guerra en Ucrania.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Theo Francken, pidió prudencia: “Parece una operación coordinada y realizada por profesionales. Quieren sembrar pánico en Bélgica. Esto es desestabilización”.

Las autoridades militares y de inteligencia continúan investigando para identificar a los responsables y determinar si se trata de un hecho aislado o parte de una estrategia más amplia.

