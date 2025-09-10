Francia condena a 10 años de prisión al único acusado que apeló en el caso Gisèle Pelicot

La justicia francesa condenó este jueves a 10 años de prisión al hombre acusado de violar a Gisèle Pelicot, durante el juicio en apelación de este caso que conmocionó al mundo y convirtió a la víctima en un icono feminista.

Pelicot logró condenar en diciembre a 51 hombres por violarla o agredirla sexualmente entre 2011 y 2020. Sólo Husamettin Dogan recurrió su condena, por lo que fue juzgado solo ante el tribunal de apelación de Nimes, en el sur de Francia.

Condena aumentada en apelación

Aunque en primera instancia recibió nueve años prisión, el tribunal en apelación elevó la condena "a 10 años", anunció su presidente, Christian Pasta, tras cuatro días de juicio y casi tres horas de deliberación de los magistrados y los miembros del jurado popular.

Este exobrero de la construcción de 44 años, de pie en el banquillo de los acusados, no reaccionó al anuncio de la sentencia, constató un periodista de AFP en la sala. A continuación, fue conducido directamente a prisión.

El acusado defendió que fue manipulado en 2019 por el entonces marido de la víctima, Dominique Pelicot, que cumple 20 años de prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos contactados por internet.

La defensa sostuvo que su cliente creía participar en una fantasía de una pareja libertina. "En [el concepto] libertino, hay libertad: todo es concebible, todo se puede transgredir", dijo su letrado Jean-Marc Darrigade.

Sin embargo, durante el juicio iniciado el lunes, el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, consideró que era "plenamente consciente" de la situación, una hipótesis confirmada por el propio Pelicot.

El tribunal también proyectó videos de los hechos. Varias de esas 14 grabaciones, encontradas en un disco duro del ahora exmarido, muestran al acusado forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle actos sexuales.

"¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca", "asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía", le urgió el miércoles Gisèle Pelicot, indignada por que el acusado no se considere un violador.

Este caso conmocionó al mundo. Además de Dominique Pelicot, los magistrados condenaron en diciembre a 50 hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violación o agresión sexual. Sólo Dogan mantuvo su recurso.

Un juicio que sacudió al mundo

Al renunciar a un primer juicio a puerta cerrada en Aviñón para que "la vergüenza cambie de bando", Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista mundial.

"La vergüenza aún no ha cambiado de bando. La sociedad, tal vez, lo está haciendo en el marco de esta conciencia colectiva", le dijo el representante del ministerio público.

Este juicio, que ha trascendido las fronteras de Francia, ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.