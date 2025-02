Francia también busca acceder a los recursos mineros de Ucrania

Francia ha entablado conversaciones con Ucrania para garantizar el acceso a sus recursos minerales, fundamentales para su industria de defensa.

A diferencia de Estados Unidos, el gobierno francés no busca un reembolso por la ayuda militar prestada, sino asegurar el suministro de materias primas clave para las próximas décadas.

Un interés estratégico en los minerales ucranianos

El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, confirmó el jueves que París está negociando con Kiev el acceso a su riqueza mineral, incluidas aquellas materias primas con aplicaciones militares.

"Estamos abordando esta cuestión con mi homólogo ucraniano, en función de nuestras necesidades, especialmente para nuestra industria de defensa", declaró Lecornu en la radio Franceinfo.

Las negociaciones, que comenzaron en octubre, buscan garantizar el suministro de materiales críticos para el desarrollo de sistemas de armamento. Aunque el funcionario no especificó qué minerales interesan a Francia, se sabe que Ucrania posee reservas estratégicas de titanio, litio y tierras raras, esenciales para la producción de aviones, baterías y tecnología militar avanzada.

Diferencias con la postura de Estados Unidos

El ministro subrayó que Francia no busca obtener un reembolso por la ayuda militar concedida a Ucrania en forma de minerales, a diferencia de lo que ha planteado el expresidente estadounidense Donald Trump. "No buscamos un reembolso", enfatizó Lecornu. "Pero nuestra industria de defensa necesitará una cierta cantidad de materias primas que son absolutamente clave para nuestros propios sistemas de armamento. No el año que viene, sino en los próximos 30 o 40 años".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene previsto reunirse el viernes con Trump para discutir un acuerdo similar con Estados Unidos.

Lecornu también destacó que fue el propio Zelenski quien propuso incluir los minerales en su estrategia para la victoria contra Rusia. "Esto no es solo una discusión con Estados Unidos, también hemos estado en contacto con Francia desde el otoño pasado", afirmó el ministro.

París busca diversificar sus fuentes de materias primas estratégicas, en un contexto donde Europa depende en gran medida de importaciones de países como China. La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la necesidad de garantizar suministros de materiales críticos para la industria europea, especialmente en sectores como la defensa y la tecnología.