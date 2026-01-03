CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos aseguró nadie del régimen de Nicolás Maduro retomará el poder

Tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump buscaría detener a la cúpula del régimen.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 03 de 2026
10:29 a. m.
En medio de la incertidumbre que queda en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, quien habría sido extraído del país, junto a su esposa, en un avión, el presidente Donald Trump confirmó que fueron trasladados al Caribe, al buque Iwo Jima.

Los principales aliados de Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, estarían en la mira de estados Unidos.

Frente al vacío de poder que queda en Venezuela tras la caída de Maduro, Trump aseguró en una entrevista con Fox News que no permitirá que nadie del régimen retome el poder.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

